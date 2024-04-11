Как сделать, чтобы консилер не забивался в складки под глазами: действенный лайфхак

Консилер – очень полезный продукт для макияжа, который способен полностью скрыть даже действительно заметные недостатки кожи. Но при этом он из-за своей плотной текстуры может предательски подчеркивать малейшие морщинки на лице. Особенно мелкую сеточку в зоне вокруг глаз.

К счастью, бьюти-эксперты знают способ, как с этим бороться. OBOZ.UA подробнее рассказывает о методе "масло под консилером", который изменит ваш макияж впечатляющим образом.

Что такое лайфхак для макияжа "масло под консилером"

Как понятно из названия, заключается этот метод в том, чтобы класть консилер не непосредственно на кожу, а наносить под него слой масла. Визажисты настойчиво советуют испытать его тем, кто имеет от природы сухую кожу или возрастные морщинки вокруг глаз. Масло поможет смягчить нежелательные линии и избежать скатывания в них консилера. Далее поговорим пошагово о том, как добиться нужного эффекта.

Выберите подходящее масло

Первое попавшееся средство этого типа здесь не подойдет. Масло нужно подбирать в соответствии с потребностями своей кожи. Оно также не должно оставлять чувство жирности и при этом иметь увлажняющий эффект. Хорошим выбором станет, например, масло жожоба.

Применяйте осторожно

Наносите масло очень экономно. Если переборщите с этим продуктом, консилер будет плохо держаться, а лицо начнет некрасиво блестеть. Чтобы не переусердствовать с количеством продукта, нанесите одну каплю на тыльную сторону ладони и осторожно помассируйте ею кожу. Безымянным пальцем сотрите излишек масла и наберите на его подушечку немного продукта. Легкими движениями нанесите масло под глаза. Не растягивайте при этом кожу и не давите на нее. Лучше всего применять косметику в этой зоне с помощью легких похлопываний.

Дайте маслу впитаться

Из-за своей текстуры натуральное масло требует времени, чтобы впитаться. Подождите для этого хотя бы минуту. Тогда продукт уляжется на коже и можно будет наносить макияж.

Воспользуйтесь консилером

Теперь пора применить поверх масла консилер. Наносите его обычным для себя способом. Не переживайте, что средство ляжет как-то неправильно. На самом деле, масло поможет создать легкое, но при этом эффективное покрытие.

Закрепите пудрой

Чтобы завершить макияж с маслом и сделать его более стойким, нанесите в зону вокруг глаз совсем немного полупрозрачной пудры. Избыток здесь сведет все усилия к нулю, поэтому перед тем, как воспользоваться продуктом, стряхните все, что можно, из кисти или пуховки, а затем сделайте пару легких касаний пудрой к коже.

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