Как сделать, чтобы духи держались весь день: малоизвестный трюк

Изысканные духи – это неотделимая часть образа, подчеркивающая индивидуальность и дающая чувство уверенности. Однако часто бывает, что аромат исчезает в течение дня, оставляя лишь едва уловимый шлейф.

Существует множество советов, как сделать парфюм более устойчивыми, но есть один малоизвестный трюк, который действительно творит чудеса. Экспертка по ароматам Натали Ортис поделилась своим лайфхаком для издания Мirror о том, как хорошо пахнуть в течение всего дня с помощью бальзама для губ.

Существуют разные ароматы духов. Некоторые из них сами по себе сохраняют свои свойства дольше, например, ваниль, мускус или сандаловое дерево, а некоторые более легкие базовые ноты исчезают очень быстро.

Также многое зависит от концентрации и качества парфюма, но это все равно не дает гарантии, что запах будет держаться весь день.

Существуют баровые рекомендации по нанесению духов, чтобы они как можно лучше держались и раскрывались.

Во-первых, следует наносить аромат только на кожу, а не на одежду.

Во-вторых, не нужно тереть запястье друг о друга. Лучше распылите духи на обе руки и дождитесь пока он высохнет.

В-третьих, используйте духи сразу после выхода из душа, пока кожа еще влажная.

Однако есть еще один совет от экспертки, который сделает ваш парфюм невероятно устойчивым.

Лайфхак с бальзамом для губ

Перед использованием духов нанесите немного бальзама для губ без запаха на запястье, локти и шею.

"Нанесение вазелина или любого бальзама для губ, увлажняющего крема или масла может помочь дольше удерживать аромат на коже. Липкость этих компонентов может помочь вашему аромату сохраняться в течение всего дня", – пояснила Натали Ортис.

Однако экспертка предупредила, что не стоит наносить бальзам толстым слоем, чтобы не оставить на коже и одежде жирное пятно.

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