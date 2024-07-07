Как самостоятельно подровнять кончики волос дома: советы для новичков

Ухоженные волосы являются одной из главных составляющих хорошего внешнего вида. Однако в современном ритме жизни не всегда есть желание и возможность посетить салон красоты.

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К счастью, подровнять кончики и освежить свою прическу можно и в домашних условиях. О том, как сделать это аккуратно, рассказали на You Tube-канале Patry Jordan English.

Регулярное подравнивание волос помогает избавиться от секущихся кончиков, сохранить здоровье волос и придать им более ухоженный вид. Однако для того чтобы подрезать сантиметр волос не обязательно каждый раз ходить к парикмахеру и тратить свое время и деньги. Хороший ровный или полукруглый срез можно без проблем сделать самостоятельно.

Подготовка

Перед тем, как собственноручно обрезать волосы, нужно их немного намочить. Таким образом, на нем выравниваются все изломы, они станут более послушными и их будет легче подстригать. Но помните о том, что влажные волосы растягиваются в длину. В результате, когда они высохнут, то будут казаться более коротким, поэтому всегда убирайте на сантиметр меньше, чем вы сначала планировали.

Также приобретите качественные и острые ножницы, которые не повредят волосы и позволят сделать ровный срез.

Подравнивание кончиков

Если вы хотите подровнять кончики, но максимально сохранить длину волос, то сначала хорошо расчешите и увлажните волосы. Затем сделайте низкий хвост и зафиксируйте его резинками по всей длине. Последняя резинка должна быть почти на самом кончике волос.

После этого опрокиньте хвост вперед так, чтобы волосы в них не перекрутились и сделайте прямой срез.

Срез полукруглой формы

Если вы хотите, чтобы сзади ваши волосы имели не прямой срез, а мягкую форму полукруга, то сначала поделите их ровно пополам. Затем опрокиньте их вперед и завяжите резинкой под подбородком, как показано на фото.

После того, как вы сделаете ровный срез под резинкой и опрокинете волосы назад, они будут иметь ровную полукруглую форму.

Ровный срез

Если вы хотите иметь идеально ровный срез, то разделите волосы пополам посередине головы. Затем опрокиньте их вперед, зажмите пальцами, как зажимом, и ведите рукой во внешнюю нижнюю диагональ, в направлении плеча.

Следите за тем, чтобы ни один волос не выскользнул из рук. В конце концов сделайте диагональный срез прямо пол пальцами.

Затем повторите то же самое с другой стороны.

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