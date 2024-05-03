Как правильно выщипывать брови: справится каждая женщина

Брови – это очень важный элемент, который невероятно сильно влияет на наш внешний вид. Если правильно их оформить, то они подчеркнут красоту глаз и скорректируют овал лица.

Но не обязательно каждую неделю ходить в салон красоты, чтобы получить идеальные брови. Womans World рассказал, как самостоятельно привести их в порядок и почему лучше использовать для этого пинцет.

В мире существует немало способов удалять лишние волосы. Например, воск, лазер, нити и т.д. Однако когда дело касается волосам на лице, эксперты рекомендуют использовать именно пинцет.

Во-первых, именно пинцетом легче всего создать идеальную форму, ведь этот инструмент обеспечивает наибольшую точность движений.

Во-вторых, выщипывание по одному волоску значительно меньше травмирует кожу, чем воск или нити.

В третьих, именно пинцетом можно создать идеальные брови самостоятельно. Это удобно, ведь он всегда под рукой и вам не нужно ждать своей записи в салон красоты и тратить средства, чтобы выглядеть безупречно.

Как правильно выщипывать брови

Подготовка бровей

Для начала очистите участок кожи, на которой брови растут мягким мылом или пенкой для умывания. Избегайте слишком отшелушивающих или жестких средств, чтобы снизить риск раздражения кожи.

Нарисуйте форму

Не пытайтесь скопировать какой-нибудь тренд или форму бровей, которая вам нравится на других людях. Пытайтесь найти ту, которая будет продолжением вашей индивидуальной формы лица и его черт.

Подрежьте слишком длинные волосы

Расчешите брови вверх маленькой щеточкой. Это позволит вам увидеть, есть ли сверхдлинные волоски, выходящие за пределы формы, и подрезать их.

Выщипывание

Начиная с внутренней части брови и продвигаясь наружу, выщипывайте любые волоски, растущие за пределом вашей нарисованной формы. Эксперты советуют не захватывать несколько волосков за раз, а также выщипывать их в направлении роста волос и под небольшим углом.

Финальный этап

После того, как вы избавились от всех лишних волос, вытрите карандаш, которым вы рисовали форму и нанесите на брови увлажняющий крем.

Если кожа после процедуры покраснела, то нанесите на нее немного геля алоэ.

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