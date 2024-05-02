Ошибка с тенями добавляет 10 лет: как красить глаза, чтобы выглядеть моложе.

Макияж – это невероятный инструмент красоты, используемый почти всеми женщинами. Однако он может кардинально изменить ваш образ как к лучшему, так и к худшему.

Неправильно подобранные тени и техника их нанесения, как правило, делают глаза уставшими и визуально могут добавить вам несколько лет. О том, каких ошибок в макияже глаз следует избегать, рассказал Мirror.

Макияж помогает миллионам женщин по всему миру выглядеть прекрасно и чувствовать себя лучше. Он может подчеркнуть вашу природную красоту, повышая уверенность и самооценку.

Однако эксперты предупреждают, что многие делают типичные ошибки, выбирая неправильные продукты для своего возраста, которые могут заставить женщину выглядеть аж на 10 лет старше.

Металлические тени

Избегайте металлических теней для век. Лучше отдайте предпочтение матовым. Они не будут привлекать излишнее внимание к морщинам и наноситься на кожу более равномерно.

Также не стоит растушевывать тени пальцами. Это может быть удобно, но не эффективно. Качественные кисточки для макияжа созданы как раз для того, чтобы равномерно наносить продукт на кожу и не забивать его в морщинки.

Консиллер

Многие женщины совершают ошибку, выбирая слишком светлый консилер. Если участок вокруг глаз значительно выделяется, то не обязательно прибавит вам лет. Поэтому выбирайте консиллер, максимально приближенный к цвету кожи.

Также эксперты советуют использовать кремовые текстуры.

Увлажнение и праймер

Слишком сухая кожа сразу заставляет лицо выглядеть более морщинистым и взрослым. Поэтому убедитесь, что вы используете косметику, которая подходит именно для вас и регулярно увлажняйте кожу.

Также лицо нужно подготовить, прежде чем наносить любой макияж. После того, как вы его увлажнили, нанесите праймер, чтобы он действовал как барьер между вашей кожей и косметикой. Это поможет макияжу держаться лучше в течение всего дня.

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