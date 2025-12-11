Как правильно носить патчи: есть несколько способов

Патчи под глаза являются популярным средством быстро придать коже под глазами подтянутый вид. Но не все знают, что крепить их на лицо нужно правильным образом, чтобы получить максимальную пользу от такого ухода.

Видео дня

Как пишет издание UkrMedia, все зависит от того, какую именно задачу вам нужно решить с помощью уходовой косметики. А патчи способны освежить не только зону под глазами. Вот как их можно применить.

Под глаза, широкой стороной к носу

Этот метод подходит, когда нужно минимизировать темные круги и синяки под глазами. В таком случае широкую сторону клеим к центру, а хвостик направляем в сторону виска. Так полезные вещества попадут именно в ту зону, которая кажется вам проблемной.

Под глаза, узким кончиком к носу

Этот способ пригодится тем, кто хочет снять отеки и убрать мешки под глазами. Патч поможет насытить кожу в этой области влагой и сделать ее более плотной и упругой. Дополнительную пользу вы сможете получить, если предварительно подержите их в холодильнике. Но не переморозьте свои патчи – слишком холодные они будут негативно влиять на мелкие сосуды в коже.

На носогубные складки

Хоть патчи и разработаны в первую очередь для зоны под глазами, не стоит ограничиваться только ею. Их вполне можно применять на любом участке лица, который нуждается в дополнительном уходе. Например, в зоне носогубных складок, где быстро образуются заломы от мимики и говорения. Регулярное применение патчей в зоне носогубок может отложить этот момент.

В межбровье

Если вы часто сдвигаете брови, этот метод точно подойдет вам. Патч поможет сохранить зону межбровной складки увлажненной, а значит разглаженной. Клейте его широким концом вниз и хвостиком в сторону середины лба.

На другие зоны с заломами и морщинами

Также патчи могут быстро разгладить заломы и морщины на других участках кожи. Например, их можно клеить на "кольца Венеры" на шее, на "гусиные лапки" в уголках глаз или на складку на лбу. Главное иметь в виду, что патчи – это временное решение, которое разглаживает кожу на короткий срок за счет эффекта окклюзии. Кроме того они помогают быстро насытить кожу питательными веществами.

Не забывайте также о нескольких важных правилах использования патчей:

не используйте патчи повторно – после контакта с кожей на них быстро размножаются бактерии;

не оставляйте их на всю ночь, ведь после высыхания патчи начинают не отдавать влагу, а забирать ее из кожи;

регулярное использование повышает эффективность патчей, но не превышайте рекомендованную частоту, которая указана на упаковке.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как быстро высушить лак на ногтях без специальных устройств.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.