Как правильно красить губы помадой: лайфхак, который изменит ваш макияж

Крася губы помадой, сложнее всего – это не размазать ее и не нанести криво. Поэтому многие любители мейкапа начали отдавать предпочтение жидким помадам с аппликатором, а не средству в тюбиках, чтобы увеличить контроль его нанесения.

Звездная визажистка Кэти Джейн Хьюз, работавшая с Хейли Бибер, Эшли Грэм и Карли Клос, в своем TikTok показала, почему не стоит отказываться от привычного формата помады. Она продемонстрировала, как ее удобно наносить, чтобы избежать размазывания.

Обычно новая помада имеет скошенный и плоский с одной стороны кончик. По замыслу именно этим кончиком должно быть удобно красить губы. Совет Хьюз состоит в том, чтобы развернуть помаду противоположной стороной и наносить ее выпуклой частью.

Как пояснила визажистка, такой способ позволяет лучше видеть край губы и, соответственно, контролировать нанесение продукта. Чтобы зрители сами могли сравнить действенность лайфхака, она накрасила половину губы своим способом, а другую – обычным. Нанося помаду нестандартным образом, она объяснила, что чувствует, что имеет "больше контроля".

Традиционное нанесение она назвали "более громоздким". Так, по мнению Хьюз, легче выйти за пределы линии губы и размазать макияж.

Она также посоветовала начинать краситься с места, где губы смыкаются, а не с наружного края. Это тоже улучшает видимость нанесения.

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