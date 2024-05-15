Как после тренировки в спортзале справиться с мокрыми волосами: лайфхаки

На пороге лето, а с ним и новые фитнес-цели. Тренировки в зале – довольно утомительные процедуры. Всем хотелось бы быть одной из тех девушек, которые могут закончить занятие только с нежно раскрасневшимся лицом и сразу пойти по своим делам. Но в результате чрезмерного потовыделения возникают также проблемы с прической.

Эксперт Рейчел Круз из RF Hair Studio и известный парикмахер Грег Гилмор рассказали, как справиться с влажными волосами после тренировки. Вам не придется корректировать график посещения спортзала, ведь с идеальной прической вы всегда будете привлекательным и свежим.

Советы для прямых волос

Специалисты советуют попробовать низкий гладко зачесанный пучок. Все, что вам нужно сделать после тренировки – это просто тщательно расчесать волосы.

Равномерно нанесите мусс сильной фиксации от корней до кончиков. Мусс будет работать лучше, чем гель, потому что его легкая воздушная текстура быстро высыхает и не создает эффект жирности. После этого используйте плотную плоскую щетку из натуральной щетины, чтобы зачесать волосы в хвостик и сделать пучок. Последний штрих – закрепите прическу шпильками.

Советы для волнистых волос

Для обладательниц волнистых волос идеально подойдет высокий объемный хвост. Круз советует носить во время тренировки широкую повязку, что не позволит прядям падать на лицо и лоб и будет задерживать влагу. Когда вы приближаетесь к концу тренировки или находитесь на этапе охлаждения, снимите повязку и распустите хвост, чтобы начать процесс сушки еще до завершения тренировки.

Не сильно нарушая локон, помассируйте голову на участке волос и вокруг линии роста, осторожно передвигая кончики пальцев по коже головы. Можно попробовать и сухой шампунь. "После этого сбрызните на кончики освежающим спреем для локонов и подчеркните завитки, накрутив их вокруг пальца, словно это плойка", – посоветовала Круз.

Когда ваши локоны будут выглядеть свежими, осторожно соберите пряди в высокий хвост, используя тонкую шелковую резинку для волос – но не завязывайте слишком туго. Можно также распустить кудри для более игривого вида.

Советы для очень кудрявых волос

Обладательницам упругих кудрей парикмахеры советуют по возможности распускать волосы на тренировке. Поскольку этот тип волос "противостоит" силе тяжести, он не должен накапливать много пота внутри.

Также OBOZ.UA объяснял, почему следует отказаться от химии и выбрать органическую косметику.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.