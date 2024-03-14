Как поремонтировать дома сломанный ноготь: простой способ

Аккуратные ногти всегда в тренде. Речь даже не о сложных арт-узорах или когда-то популярном наращивании – важно просто заботиться о здоровом и ухоженном состоянии ногтевой пластины.

Однако случаются неприятности – ногти обладают свойством ломаться в самый неудобный момент. В сети набирает популярность необычный лайфхак, что поможет "поремонтировать" сломанный ноготь.

Популярный лайфхак

В эпоху социальных сетей никто не испытывает дефицита советов по красоте. Сообразительные профессионалы и поклонники нейл-арта поделились лайфхаком, как справиться с повседневной проблемой, не тратя денег и экономя время.

На самом деле решение очень простое: пакетик чая и немного специального клея – это все, что нужно, чтобы восстановить сломанный ноготь. Этот неожиданный метод предлагает креативное и доступное решение.

Пошаговая инструкция

Бьюти-лайфхак не нуждается в особых навыках – на самом деле его легко воспроизвести.

В первую очередь нужно тщательно отшлифовать ноготь. Затем следует отрезать небольшой кусочек чайного пакетика достаточного размера, чтобы покрыть трещину, и нанести клей для ногтей. Уложите кусочек чайного пакетика на сломанный участок ногтя с помощью пинцета и накройте другой порцией клея. Подождите, пока клей высохнет и с помощью пилочки подровняйте ноготь до гладкого покрытия. Напоследок можно добавить базовое или цветное покрытие.

Почему лайфхак действенный

Материал, из которого изготовлен чайный пакетик, создает своеобразный защитный барьер, благодаря которому ноготь быстро восстанавливается.

Будьте осторожны и не используйте этот метод, если ноготь сильно поврежден, поскольку это может навредить пластине в долгосрочной перспективе.

Регулярное подпиливание ногтей и увлажнение их специальными средствами с содержанием масел являются одними из главных советов, которые следует соблюдать ежедневно, чтобы предотвратить ломкость ногтей. Как вариант можно делать "ванночки" для ногтей с оливковым маслом и лимоном.

Ранее OBOZ.UA публиковал 10 модных и стильных идей весеннего маникюра.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.