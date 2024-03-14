Как поремонтировать дома сломанный ноготь: простой способ
Аккуратные ногти всегда в тренде. Речь даже не о сложных арт-узорах или когда-то популярном наращивании – важно просто заботиться о здоровом и ухоженном состоянии ногтевой пластины.
Однако случаются неприятности – ногти обладают свойством ломаться в самый неудобный момент. В сети набирает популярность необычный лайфхак, что поможет "поремонтировать" сломанный ноготь.
Популярный лайфхак
В эпоху социальных сетей никто не испытывает дефицита советов по красоте. Сообразительные профессионалы и поклонники нейл-арта поделились лайфхаком, как справиться с повседневной проблемой, не тратя денег и экономя время.
На самом деле решение очень простое: пакетик чая и немного специального клея – это все, что нужно, чтобы восстановить сломанный ноготь. Этот неожиданный метод предлагает креативное и доступное решение.
Пошаговая инструкция
Бьюти-лайфхак не нуждается в особых навыках – на самом деле его легко воспроизвести.
- В первую очередь нужно тщательно отшлифовать ноготь.
- Затем следует отрезать небольшой кусочек чайного пакетика достаточного размера, чтобы покрыть трещину, и нанести клей для ногтей. Уложите кусочек чайного пакетика на сломанный участок ногтя с помощью пинцета и накройте другой порцией клея.
- Подождите, пока клей высохнет и с помощью пилочки подровняйте ноготь до гладкого покрытия.
- Напоследок можно добавить базовое или цветное покрытие.
Почему лайфхак действенный
Материал, из которого изготовлен чайный пакетик, создает своеобразный защитный барьер, благодаря которому ноготь быстро восстанавливается.
Будьте осторожны и не используйте этот метод, если ноготь сильно поврежден, поскольку это может навредить пластине в долгосрочной перспективе.
Регулярное подпиливание ногтей и увлажнение их специальными средствами с содержанием масел являются одними из главных советов, которые следует соблюдать ежедневно, чтобы предотвратить ломкость ногтей. Как вариант можно делать "ванночки" для ногтей с оливковым маслом и лимоном.
Ранее OBOZ.UA публиковал 10 модных и стильных идей весеннего маникюра.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.