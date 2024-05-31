Как подтянуть лицо без операций: лайфхаки для макияжа

Современная косметология и хирургия предлагают множество методов для подтяжки кожи. Однако далеко не все женщины готовы прибегать к таким радикальным мерам.

К счастью, сфера красоты развивается всесторонне, поэтому есть способы стать визуально моложе только с помощью макияжа. О них подробно рассказал Instyle.

Правильно подобранные техники нанесения косметических средств позволяют сделать лицо более молодым и свежим. Некоторые лайфхаки смогут подтянуть кожу не хуже современных косметологических процедур.

Румяна

Вместо того, чтобы наносить румяна на яблоки щек, как обычно, попробуйте нанести их на самую высокую их точку. Проведите линию до начала виска и хорошо растушуйте. Это создаст мгновенный лифтинг-эффект. Кроме того, такое природное покраснение будет выглядеть натурально.

Контуринг

После нанесения контура обязательно растушевывайте его вверх. Таким образом вы зрительно подтянете черты лица.

Также не стоит использовать слишком много продукта, особенно на лбу.

Консиллер

Уже не актуально рисовать консилером большой перевернутый треугольник под глазами, чтобы скрыть темные круги. Лучше нанесите продукт на внутренний и наружный угол глаза и растушуйте вверх. Это не только подтянет кожу, но и будет выглядеть более натурально и значительно сэкономит косметическое средство.

Подводка

Начните со слезных путей и сделайте насыщенную линию карандашом или подводкой вдоль верхних ресниц. Когда вы достигнете зрачка глаза, вместо того, чтобы продолжать вести линию вниз, начните рисовать стрелку несколько выше линии ресниц. Это сделает глаза большими, яркими и создаст эффект подтяжки.

Тушь

Нанесите больше туши на центральную часть линии ресниц и меньше на наружные уголки глаз. Это моментально откроет ваш взгляд и сделает его более свежим.

Брови

Когда дело доходит до бровей, делайте более мягкие и плавные линии и переходы. Также в конце макияжа нанесите немного хайлайтера только под высшую точку бровей, а не под всю бровную кость.

Нижняя линия ресниц

Не стоит слишком сильно подчеркивать нижнюю линию ресниц. Максимум, что следует сделать, это нанести бежевый карандаш или лайнер на ватерлинию.

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