Как поднять нависшее веко без операции: поможет простой трюк с косметикой

Существует несколько наиболее типичных признаков старения, которые практически невозможно скрыть под макияжем. И один из них – это опускание век.

Тем не менее, профессиональные визажисты утверждают, что даже с этим нюансом можно работать правильно. Как выяснил OBOZ.UA, умелое применение декоративной косметики способно создать эффект лифтинга даже в этой зоне. Достаточно просто избегать нескольких типичных ошибок.

В первую очередь важно перестать наносить темные тени на все веко, а светлые – на складку. Это визуально выведет именно зону складки на передний план и нависшее веко станет более заметным.

Также важно не доводить подводку до края линии роста ресниц. Таким образом вы создадите впечатление, что глаза утоплены глубже, чем они есть на самом деле, а веко сделает более опущенным. И это тоже визуально прибавит вам возраст.

Чтобы исправить эти ошибки, визажисты советуют нанести темные матовые тени на область складок. Это визуально скроет эту зону. Затем середину подвижного века лучше дополнительно осветлить. Такой прием сделает взгляд открытым и сияющим, ваш глаз визуально будет казаться больше. Светлые тени растушевывайте также во внутренний угол, чтобы дополнительно открыть глаз, сделать взгляд моложе.

И не делайте четких границ в районе наружного уголка глаз. Какой бы цвет вы ни выбрали для этой зоны, тщательно растушевывайте его наружу, немного приподнимая вверх. Это позволит сделать глаза более открытыми и приподнятыми.

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