Как освежить жирные волосы: гениальный трюк от профессионалов

Главный враг красивой прически – кожный жир, который постоянно выделяется и делает волосы более тусклыми на вид и непослушными. Но что делать, если нет возможности помыть голову и освежить свой лук?

Профессиональные парикмахеры утверждают, что проблемы с жирностью волос не всегда возникают из-за неподходящего шампуня. Существуют привычки, которые ускоряют накопление загрязнения на волосах. Издание City Magazine собрало несколько профессиональных советов, которые помогут сохранить свежесть прически до семи дней.

Влажность воздуха как незаметный враг

Влажность воздуха и водяной пар в ванной имеют большее влияние на кожу головы, чем мы можем себе представить. Когда влага воздействует на нее, активируются естественные защитные механизмы, которые начинают выделять больше себума. Этот себум быстро распределяется к корням и вызывает жирный вид. Даже кратковременного пребывания во влажном помещении может хватить, чтобы испортить вам тщательно сделанную прическу.

Неправильное использование фена

Фен для сушки прядей часто считают врагом здоровых волос, но при правильном использовании он, наоборот, играет важную роль в контроле жирности. На самом деле теплый воздух, направленный на кожу головы и корни, сразу после мытья, воздух помогает испарять избыточную влагу, уменьшая потребность кожи головы в дополнительной смазке.

Поэтому, как только вы помоете голову, подсушите шевелюру возле кожи с помощью теплой струи воздуха из фена. Длина при этом может оставаться немного влажной и высыхать самостоятельно. При таком подходе вы одновременно уменьшите количество жира у корней и защитите кончики от сечения.

Защита волос во время душа

Идя в душ, мы даже не задумываемся, как горячий пар будет влиять на состояние нашей прически. Однако, как мы уже узнали, пар проникает в кожу головы и побуждает ее к интенсивному выделению жира. Так происходит даже если волосы во время купания остаются сухими.

Использование шапочек для душа – это простое, но очень эффективное решение. Кожа головы остается защищенной от влажности, что позволяет сохранить прическу свежей дольше. Эта привычка особенно полезна в зимние месяцы или во время длительного купания.

Сухой шампунь в правильный момент

Если наносить сухой шампунь, когда волосы уже пожирнели, его эффект будет кратковременным, к тому же он будет утяжелять пряди. Поэтому эксперты советуют наносить продукт вечером накануне. Так у него будет достаточно времени, чтобы поглотить избыточный себум, пока вы спите. Утром волосы будут более объемными, мягкими и чистыми на ощупь. Такое использование работает как профилактическая мера, а не только как экстренное решение.

Прикосновения к волосам

Наши руки контактируют с различными поверхностями в течение дня и естественно вырабатывают жир. Частое перебирание прядей, накручивание их на пальцы или трение кожи головы передает этот жир непосредственно на волосы. Поэтому меньшее количество прикосновений автоматически означает меньшее количество грязи и более долгое ощущение свежести. Ограничьте эту привычку и вы увидите изменения уже через несколько дней.

