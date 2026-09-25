Как носить бермуды осенью: топ стильных идей

Конец лета – не повод откладывать любимые бермуды в шкаф, где они будут пылиться. Благодаря нескольким простым стилистическим приемам этот предмет одежды можно легко включить в осенний гардероб.

Видео дня

Поскольку такие укороченные брюки достигают колена, они прекрасно подойдут и для более прохладной погоды. А еще важен материал. Модели из хлопка, шерсти, кожи или денима сохраняют тепло значительно лучше, чем варианты из льна или шелка. А как их удачно стилизовать осенью 2026 года, рассказало издание Myself.

С сапогами

Главное правило стиля в холодную погоду – закрыть как можно больше тела. В случае с бермудами этого легко добиться с помощью сапог. Это могут быть как грубые ботинки, так и изысканные сапоги на каблуке. Главное, чтобы они заканчивались чуть ниже колена, оставляя едва заметную полоску между краем брюк и голенищем. Шерстяные или кашемировые гольфы добавят тепла и станут интересным акцентом. Для тех, кто быстро замерзает, подойдут более длинные бермуды, полностью перекрывающие голенище сапог – такое сочетание выглядит невероятно элегантно в монохромном исполнении. Поскольку такая комбинация закрывает почти всю ногу, сверху для ощущения тепла достаточно надеть свитер с курткой (например, кожаной) или же длинную парку или тренч.

С колготками

Сочетание шорт с колготками многие помнят еще с моды 2000-х, и сейчас этот противоречивый тренд возвращается. Однако вместо ультракоротких джинсовых шорт с плотными черными колготками сегодня лучше выбирать шерстяные, хлопковые или кожаные бермуды в сочетании с полупрозрачными или даже ажурными колготками. Их можно подобрать в тон шортам или выбрать нейтральные оттенки: телесный, коричневый или черный. Цветные варианты тоже возможны, но они требуют тонкого чувства стиля, чтобы не перегрузить образ. Из обуви подойдут лоферы на плоской подошве или туфли с очень невысокими каблуками. А чтобы компенсировать открытую обувь, стоит добавить теплый вязаный свитер с термобельем, а сверху накинуть пальто.

С носками

Пока погода еще позволяет, колготки можно заменить высокими носками. Впрочем, чтобы не простудиться, качественное термобелье и теплое пальто для такого образа – не просто опция, а обязательное условие. Ведь главная задача осенней моды – не столько быть красивой, сколько согреть.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как стилизовать кожаную юбку для осенних образов.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.