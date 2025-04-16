Как купальник за 800 гривен отличить от купальника за 8000 гривен: дизайнер раскрыла лайфхаки

Невооруженным глазом большинство купальников кажется просто несколькими сшитыми кусками ткани. Однако стоимость купальников очень разная: одни стоят до 800 гривен, а другие – более 8000 гривен.

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Разница в цене сбивает с толку, особенно когда дорогой купальник выглядит и чувствуется очень похожим на свои более дешевые аналоги. Однако, как пишет Huff Post, по словам Эми Бли, дизайнеры одежды и инструкторки по изготовлению узоров в колледже дизайна ArtCenter, даже если более дешевые и более дорогие купальники выглядят одинаково, потребители должны учесть несколько ключевых отличий, прежде чем решиться на покупку.

Как формируется цена на купальники

Конечная стоимость купальника начинается с того, сколько стоит производство плюс наценки от производителя и розничного продавца. Обычно наценка от производителя имеет примерно удвоенную стоимость от затрат на изготовление. Затем еще розничный продавец снова удваивает цену, прежде чем продать купальник потребителю.

"Если пошив купальника стоит 2000 гривен, то бренд продал бы его за 4000 гривен. Это их прибыль. А розничный продавец продал бы его за 8000 гривен, чтобы получить свою прибыль", – объясняет Эми Бли.

Подгонка и конструкция

По словам дизайнера, более дорогие купальники, как правило, лучшего качества, что означает лучшую посадку, конструкцию, ткань и материалы.

Вряд ли вы удивитесь, если услышите, что купальник из более дорогого материала сядет на фигуру лучше. В особенности это касается зоны бюста.

"Хорошо сконструированная верхняя часть купальника похожа на конструкцию нижнего белья и может потребовать гораздо более сложного дизайна и материалов. Могут быть и другие отличия в конструкции более дорогих купальников. Например, менее дорогие купальники будут иметь подкладку только на небольших участках, тогда как купальники более дорогих брендов будут полностью с подкладкой изнутри", – говорит Эми.

Кроме того, для некоторых купальников используется быстро высыхающая ткань, ткань, устойчивая к воздействию хлора, которая не выцветает, и ткани с фактором защиты от ультрафиолетового излучения (UPF), что обеспечивает дополнительную защиту от солнца. Все эти ткани будут стоить подороже.

Этические соображения

По словам Бли, производство ткани, используемой в купальниках и другой одежде, может быть жестким для окружающей среды, поскольку процесс использует много воды и химических красителей. Она объясняет, что некоторые производители купальников используют экологически чистые процессы производства, но это стоит дороже.

Также есть фактор заработной платы для рабочих. Лучшие производственные процессы требуют больших выплат или использования переработанной ткани, которая является более трудоемкой. Несмотря на то, что такой выбор может повысить цену, некоторые потребители предпочитают знать, что работники, производившие их купальники, получали справедливую заработную плату, которая стоит дополнительных расходов.

Присутствие бренда и название

Если кажется, что все носят одинаковый купальник, возможно это потому, что массовое производство купальников дешевле. Когда бренд заказывает большое количество купальников, расходы на изготовление каждого изделия обычно ниже.

"Большее количество снижает расходы, тогда как заказ меньших партий купальников приводит к более высоким расходам для потребителя", – объясняет эксперт.

Психологический элемент

"Купальники очень важна и тяжела покупка для многих женщин. Поэтому такая инвестиция – это не просто денежное вложение, здесь играет роль много психологических факторов, связанных с самооценкой и фигурой женщины, которая выбирает купальник", – говорит Шон Грейн Картер, доцент кафедрой менеджмента модного бизнеса в Технологическом институте моды.

"Чтобы сыграть на этих факторах, реклама купальников обычно четко проговаривает, насколько хорошо их продукт поддерживает грудь, приятные вырезы, тонкие бедра или подчеркивает линию талии клиента и заставляет женщину чувствовать себя сексуальной и красивой в бассейне или на пляже. Бренды купальников, утверждающие, что "решают" эти проблемы, могут ставить большую стоимость", – добавляет Картер.

Стоит ли покупать дорогой купальник?

Даже несмотря на то, что более дорогой купальник, вероятно, будет лучшего качества, в конце концов, потребители должны самостоятельно делать выбор, оценив плюсы и минусы.

Некоторые потребители готовы платить больше, потому что они верят в то, что компания поддерживает, например, экологически чистые практики или выплату работникам прожиточного минимума. Однако другие потребители больше озабочены получением недорогого купальника, чем корпоративной социальной ответственностью, и не будут платить больше. Это индивидуальный выбор, и здесь трудно иметь однозначный ответ.

Прежде чем решить, какой купальник купить, дизайнер Эми Бли рекомендует подумать, как вы будете использовать купальник, чтобы не платить больше за вещи, которые вам не нужны. К примеру, если он нужен вам пляжу, то, наверное, не стоит инвестировать в купальник из ткани, устойчивой к хлору. Однако выбор упадет все-таки на такой купальник, если вы посещаете бассейн каждый день. Подобным образом, если вы регулярно в крытом бассейне, то купальник с защитой UPF не слишком нужен. Но платить больше за дополнительную защиту от солнца может иметь смысл для тех, кто планирует носить купальник, чтобы часами лежать на пляже.

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