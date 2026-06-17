Как красить ресницы как профессионал: секрет визажистов

Чтобы нижние ресницы выглядели аккуратно, объемно и без темных пятен под глазами, визажисты советуют не наносить тушь обычной щеточкой из тюбика. Профессиональный секрет заключается в маленькой веерообразной кисточке: ею можно набрать совсем немного туши и аккуратно прокрасить нижние ресницы без комочков, разводов и "эффекта паучьих лапок".

Видео дня

Макияжные лайфхаки часто кажутся мелочами, но именно они могут заметно изменить результат. Эксперты рассказали, как профессионально красить ресницы.

В чем секрет профессионального нанесения туши

Визажистка Роуз Сиард, которая часто делится макияжными советами в соцсетях, показала простой прием для нижних ресниц. Вместо того чтобы красить их щеточкой из тюбика, она использует маленькую веерообразную кисточку для туши.

Суть лайфхака проста: кисточкой нужно слегка провести по щеточке туши, набрав минимальное количество продукта. После этого ею аккуратно прокрашивают нижние ресницы, как будто расчесывая их от корней до кончиков.

Благодаря такому способу тушь ложится тонким слоем, не перегружает ресницы и не размазывается по коже.

Почему обычная щеточка часто портит результат

Стандартная щеточка для туши создана преимущественно для верхних ресниц. Она набирает достаточно много продукта, чтобы быстро придать длину, объем или подкрутку. Но для нижних ресниц такое количество туши часто избыточно.

Из-за этого появляются комочки, ресницы слипаются, а под глазами могут оставаться темные отпечатки. Особенно часто это случается, если тушь свежая, очень жидкая или имеет большую объемную щеточку.

Маленькая щеточка дает больше контроля. Она позволяет наносить тушь точнее, не касаясь кожи, и постепенно наслаивать продукт там, где это нужно.

Как повторить этот лайфхак дома

Для этого понадобится тушь и небольшая веерообразная кисточка для макияжа. Лучше всего подойдет тонкая кисточка, которой удобно работать у нижнего века.

Сначала накрасьте верхние ресницы обычным способом. Затем возьмите кисточку и легко проведите ею по щеточке туши. Не нужно набирать много средства и – именно минимальное количество продукта делает результат аккуратным.

После этого аккуратно прокрасьте нижние ресницы короткими движениями. Двигайтесь от корней к кончикам, не прижимая кисточку слишком сильно к коже. Если хотите более заметный эффект, лучше добавить еще один тонкий слой, чем сразу наносить слишком много туши.

Нижние ресницы должны подчеркивать взгляд, а не перетягивать все внимание на себя. Когда туши слишком много, макияж может стать тяжелым, а глаза — у – т уставшими. Особенно это заметно днем или при естественном освещении.

Важный нюанс

После использования кисточку обязательно нужно очистить. Это важно не только для аккуратного макияжа в следующий раз, но и для гигиены.

На кисточке могут оставаться тушь, частицы кожи и бактерии, поэтому ее стоит мыть после каждого использования или хотя бы регулярно очищать специальным средством для кистей. Если вы пользуетесь одноразовыми кисточками, их лучше не хранить долго.

OBOZ.UA предлагает узнать об ошибках в макияже, которые старят женщин.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.