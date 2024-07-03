Как красить глаза после 50: советы профессионалов

Макияж – сфера самовыражения. Однако следует помнить, что некоторые средства, уместные в 30 лет, могут потерять актуальность в более зрелом возрасте. Важно подбирать ежедневный уход и макияж в зависимости от потребностей кожи.

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Подводка для век, тушь и тени являются незаменимым стандартом любого макияжа глаз. Эти средства помогают создать выразительный насыщенный взгляд. Профессиональные визажисты рассказали, как красить глаза после 50 лет.

Нанесите подводку только на верхнее веко

"Подводка для глаз мгновенно открывает ваши глаза и поднимает их – и это особенно актуально для женщин старше 50 лет", – объяснила визажистка Менди Брайс. Лучше наносить подводку только на верхнее веко, соблюдая минималистичный подход.

Рисуя широкую линию на верхнем и нижнем веке, можно визуально добавить лицу возраст. Взгляд будет уставшим и тяжелым. Визажисты рекомендуют подчеркивать сияние хайлайтером. Легкое прикосновение только на наружные две трети глаза сверху создаст невероятный эффект. Также можно добавить блестящую точку хайлайтера во внутренний уголок глаза.

Попробуйте технику нанесения туши "Wiggle & Lift"

Как оказалось, создать иллюзию подтяжки глаз, используя только тушь, так же просто, как применить стандартную технику mascara coctailing. Следует просто посмотреть вниз и нанести тушь как можно ближе к линии верхних и нижних ресниц.

Вы также должны убедиться, что вы выбираете тушь с правильной щеточкой. Для лучшего финиша следует выбрать узкую щеточку с эффектом удлинения.

Контуринг

Хотя обычно контурный макияж ассоциируется с подчеркиванием скул, важно отметить, что тот же принцип можно применить к улучшению внешнего вида глаз.

"Проще говоря, трюк с контуром означает создание иллюзии глубины. Используя правильный продукт и правильную кисточку, вы можете очень быстро и легко создать выразительный и утонченный образ", – отметила эксперт по красоте Керрин Джексон.

Тени для век

С тенями следует быть осторожными, они часто могут создавать эффект нависшего века и скатываться в морщинки. Визажисты советуют использовать оттенок, более темный, чем естественный цвет кожи.

В последнее время этот метод популяризировали знаменитости и довели его до крайности с помощью социальных сетей. Однако нанесение теней тонким и тщательным и естественным способом может действительно помочь создать иллюзию "подъема" и глубины на ваши веки, добавляя так называемый эффект лифтинга.

Попробуйте также нюдовые палетки, однако не наносите их слишком близко к линии бровей. Нанесите самый темный оттенок на нижнее веко чуть ниже ресниц и тщательно растушуйте кистью для макияжа.

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