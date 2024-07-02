Как наносить румяна, чтобы мгновенно подтянуть лицо: звездный лайфхак

Подтянутый вид лица – мечта каждой женщины, ведь это признак молодости и свежести. И добиться этого эффекта можно простым приемом для макияжа, которым пользуется певица Селена Гомес.

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В интервью изданию Glamour UK она поделилась любимым приёмом, которому научил ее персональный визажист. И он очень прост в исполнении. Все, что вам понадобится, это немного сместить цветовой акцент.

Обычно мы наносим румяна на яблоки щек, это помогает выделить эту зону, сделать лицо более свежим и отдохнувшим. Но попробуйте сделать этот акцент немного выше – на выступе скул.

Правильно разместить румяна, чтобы выполнить этот трюк Селены Гомес, достаточно просто, даже если вы привыкли наносить их иначе. Просто примените их там, куда вы обычно накладываете хайлайтер. Полоска продукта должна идти от верхней части скулы почти до виска. Если поднятый вид вам не по душе, попробуйте нанести румяна вдоль скул, а не над ними.

Более высокое расположение румян особенно подходит обладательницам овальной, ромбовидной или сердцевидной формы лица. Этот метод подчеркнет ваши естественно высокие скулы и поможет сбалансировать весь образ. Но независимо от того, на какое место вы наносите румяна, важно растушевывать их кистью или влажной губкой, чтобы они выглядели естественно.

Относительно формулы продукта, выбирайте такую, которая лучше всего подходит к вашему типу кожи. Пудровые румяна вряд ли подойдут сухой коже, зато идеально лягут на жирную. А вот жидкие и кремовые румяна подходят для сухой или зрелой кожи благодаря своей легкой консистенции. Также они более пигментированы и дают влажное сияние, в то время как пудра обычно дает матовый оттенок.

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