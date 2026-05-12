Как добавить объема тонким волосам: 6 спасительных причесок

Тонкие, ослабленные или редкие волосы – это довольно типичная особенность для европейцев, заложенная в генах, и вовсе не приговор, если вы хотите иметь шикарную прическу. Удачная форма, стратегическое наслоение и современные подходы к стайлингу способны полностью изменить вид ваших прядей, добавив им объема, пышности и движения.

Современные тренды учат не бороться с естественной текстурой, а использовать ее для создания иллюзии густоты и здорового вида. А значит правильный выбор стрижки позволит вашим волосам выглядеть гуще без многочасовых усилий у зеркала. Если вам не хватает вдохновения, издание She Finds собрало несколько отличных вариантов. Вот шесть стрижек для объема, которые этим летом помогут даже самым тонким прядям выглядеть роскошно.

Асимметричный боб

Такая стрижка добавляет визуального объема благодаря игре с симметрией, что не дает волосам "прилипать" к голове. Когда одна сторона немного длиннее другой, баланс прически смещается, что стимулирует подъем у корней и движение на кончиках. Из-за такой неравномерной структуры глаз воспринимает разные длины, а не одну плоскую линию, благодаря чему прическа выглядит значительно гуще.

Бикси

Этот гибрид боба и пикси создает объем за счет сочетания коротких, легких слоев на затылке и боках с несколько более длинными прядями на макушке. Такой контраст не позволяет волосам лежать тонким слоем. Поскольку стрижка убирает лишний вес на шее, но оставляет текстурированную длину вокруг лица, создается иллюзия плотных и густых волос. Рваные края добавляют динамики, поэтому пряди выглядят воздушными, а не обвисшими.

Рваная пикси

Эта стрижка добавляет объема благодаря текстурированным неровным слоям, которые разбивают плоскость и создают пространство между прядями. Вместо того, чтобы гладко прилегать к скальпу, пряди разной длины будто отталкиваются друг от друга, что мгновенно создает эффект густоты. Короткие бока уменьшают общий вес прически, а более длинные рваные на кончиках пряди на макушке можно укладывать вверх или вперед, максимально используя высоту.

Челка-штора с каскадом

Челка-штора в сочетании со слоями средней или большой длины создает объем, обрамляя лицо и перераспределяя вес от корней. Сами пряди челки мягко расходятся от центра в стороны, что помогает приподнять переднюю секцию волос и добавить высоты в зоне лба. Такая комбинация придает прическе объемную форму без необходимости в тяжелом стайлинге.

"Перьевая" стрижка

Техника стрижка "перышками" разработана для того, чтобы максимально облегчить волосы, позволяя им подниматься и образовывать объем, а не падать вниз. Каждая секция срезается под определенным углом, поэтому кончики становятся легкими и естественно выгибаются наружу или внутрь. Это создает мягкое движение и не дает тонким волосам слипаться в отдельные пряди – это проблема, с которой часто сталкиваются обладатели не очень густой шевелюры. Вдобавок этот ретро-стиль сейчас переживает полное современное переосмысление.

Шег с объемом на макушке

Стрижка шег с акцентом на макушке концентрирует все великолепие в верхней части головы. Короткие, сильно текстурированные слои сверху создают естественный подъем, тогда как более длинные разъединенные пряди внизу не утяжеляют образ. Такой контраст устремляет взгляд вверх, создавая впечатление высоты и густоты у корней. Небрежная, "живая" структура стрижки добавляет волосам тела и движения.

