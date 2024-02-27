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Идеально для тех, у кого тонкие волосы. Новую "пушистую прическу" Дженнифер Энистон назвали самым популярным трендом 2024 года

Карина Вишнякова
Lady Oboz
2 минуты
2,5 т.
Идеально для тех, у кого тонкие волосы. Новую 'пушистую прическу' Дженнифер Энистон назвали самым популярным трендом 2024 года

Актриса Дженнифер Энистон у многих ассоциируется с ее персонажем в сериале "Друзья" по имени Рэйчел Грин. И хотя с момента выхода первой серии ситкома прошло уже более 30 лет, звезда решила вернуться к истокам.

Недавно 55-летняя Энистон появилась на публике со стрижкой, напоминающей стиль ее героини в первых сезонах шоу. Однако знаменитость добавила к образу нотку современности, а "пушистую" прическу актрисы нарекли трендом 2024 года, пишет Glamour.

Идеально для тех, у кого тонкие волосы. Новую "пушистую прическу" Дженнифер Энистон назвали самым популярным трендом 2024 года

Стрижка звезды – это длинный боб с тонкими слоями. Именно они обеспечивают объем и придают "пушистости" прядям. Такая прическа станет идеальной для тех, кто имеет тонкие волосы.

Идеально для тех, у кого тонкие волосы. Новую "пушистую прическу" Дженнифер Энистон назвали самым популярным трендом 2024 года

Для церемонии вручения премии People's Choice Awards в середине февраля Дженнифер Энистон выбрала гладкую и повседневную укладку. Она продемонстрировала изысканный образ с черным платьем миди с открытыми плечами и красными ногтями.

Идеально для тех, у кого тонкие волосы. Новую "пушистую прическу" Дженнифер Энистон назвали самым популярным трендом 2024 года

Актриса также удивила всех короткой прической на церемонии "Золотой глобус-2024". Знаменитость соединила свою новую стрижку с черным платьем от Dolce&Gabbana.

Идеально для тех, у кого тонкие волосы. Новую "пушистую прическу" Дженнифер Энистон назвали самым популярным трендом 2024 года

Появление Дженнифер Энистон на Critic's Choice Awards также демонстрирует, что можно стилизовать "пушистый боб" разными способами, оставаясь при этом верной своему повседневному стилю. На мероприятие актриса появилась с волнистыми прядями.

Идеально для тех, у кого тонкие волосы. Новую "пушистую прическу" Дженнифер Энистон назвали самым популярным трендом 2024 года

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как Дженнифер Энистон повторила образ Рэйчел из сериала "Друзья".

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