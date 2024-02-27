Идеально для тех, у кого тонкие волосы. Новую 'пушистую прическу' Дженнифер Энистон назвали самым популярным трендом 2024 года

Актриса Дженнифер Энистон у многих ассоциируется с ее персонажем в сериале "Друзья" по имени Рэйчел Грин. И хотя с момента выхода первой серии ситкома прошло уже более 30 лет, звезда решила вернуться к истокам.

Недавно 55-летняя Энистон появилась на публике со стрижкой, напоминающей стиль ее героини в первых сезонах шоу. Однако знаменитость добавила к образу нотку современности, а "пушистую" прическу актрисы нарекли трендом 2024 года, пишет Glamour.

Стрижка звезды – это длинный боб с тонкими слоями. Именно они обеспечивают объем и придают "пушистости" прядям. Такая прическа станет идеальной для тех, кто имеет тонкие волосы.

Для церемонии вручения премии People's Choice Awards в середине февраля Дженнифер Энистон выбрала гладкую и повседневную укладку. Она продемонстрировала изысканный образ с черным платьем миди с открытыми плечами и красными ногтями.

Актриса также удивила всех короткой прической на церемонии "Золотой глобус-2024". Знаменитость соединила свою новую стрижку с черным платьем от Dolce&Gabbana.

Появление Дженнифер Энистон на Critic's Choice Awards также демонстрирует, что можно стилизовать "пушистый боб" разными способами, оставаясь при этом верной своему повседневному стилю. На мероприятие актриса появилась с волнистыми прядями.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как Дженнифер Энистон повторила образ Рэйчел из сериала "Друзья".

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