Хотите постричься? Названа идеальная короткая прическа, которая подходит почти всем

Почти каждая женщина хотя бы раз в жизни задумывается: не постричься ли ей коротко? Это решение имеет ряд преимуществ, среди которых: практичность, экономность и легкость в уходе. Однако когда возникает вопрос, какую стрижку сделать, можно легко растеряться.

Видео дня

Разнообразие вариантов и их индивидуальные особенности часто отпугивают и заставляют отложить сложное решение. Впрочем, эксперт сайта Who What Wear нашла прическу, которая подойдет почти каждой – "бойфренд-боб".

Это вариация классического боба, которая требует меньше ухода и отлично вписывается в современные тренды. Ее длина освобождает от долгих часов мытья и укладки, но вместе с этим позволяет экспериментировать с прическами, когда это нужно.

Например, собрать волосы в хвост, накрутить локоны или заплести косы. В распущенном виде "бойфренд-боб" не тяготит, но выглядит женственно и романтично.

Еще одно преимущество стильной стрижки в том, что она имеет одинаково привлекательный вид на ровных, плотных, пористых и вьющихся волосах. Короткий боб придаст объем и визуально сделает пряди более густыми.

Как объяснил профессиональный стилист Франк Искьердо, "бойфренд-боб" – это более квадратная, расслабленная версия классического боба. Именно геометрическая форма вдохновила парикмахеров дать ему название "бойфренд", отсылающий к многочисленным мужским стрижкам, придерживающимся философии четких линий и квадратных форм.

Ранее OBOZ.UA писал о стрижках, которые визуально прибавляют возраст. Их не стоит делать, если хочется выглядеть моложе.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.