Хит осени 2026 года: какую челку выбрать

Если хочется освежить прическу осенью, но нет желания кардинально менять длину волос, стилисты советуют обратить внимание на whisper fringe – очень легкую, почти невесомую челку.

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В сентябре 2026 года этот вариант уже называют одним из главных осенних трендов. Его главное преимущество – универсальность: такая челка не создает плотной линии на лбу, легко укладывается и плавно переходит в волосы у лица, сообщает Kobieta Interia.

Что такое whisper fringe

Название можно перевести как "челка-шепот", и оно довольно точно передает его вид. Это не густая ровная линия волос, полностью закрывающая лоб. Напротив, whisper fringe состоит из тонких отдельных прядей, между которыми остаются просветы.

Обычно длина доходит примерно до бровей или чуть выше, а края делают мягкими и неровными. Боковые пряди постепенно удлиняются и переходят в основную длину волос.

Подобные варианты уже были популярны ранее, в частности wispy bangs и curtain bangs.

Однако "whisper fringe" делают еще менее плотным и более подвижным.

Главная идея заключается в том, чтобы челка не была отдельной частью прически. Ее легко разделить посередине, зачесать набок или вообще убрать вместе с остальными волосами.

Именно такая вариативность и сделала его популярным среди тех, кто хочет попробовать челку, не ощущая радикального изменения образа.

Как носить модную челку осенью 2026 года

Самый простой вариант – позволить тонким прядям естественно спадать на лоб. Но whisper fringe будет хорошо смотреться и с центральным пробором. В этом случае более короткие пряди расходятся в разные стороны и мягко обрамляют лицо.

Еще один актуальный вариант – зачесать челку на одну сторону. Такая укладка перекликается с возвращением эстетики 2000-х.

Подобные варианты в последнее время можно увидеть у Зои Кравиц, Беллы Хадид и других знаменитостей.

С какими причёсками сочетается whisper fringe

Одно из главных преимуществ такой челки – она не требует определенной длины волос.

Ее можно добавить к:

длинным прямым или волнистым волосам;

каскадным и многослойным стрижкам;

бобу;

шеги;

коротким стрижкам.

Whisper fringe хорошо смотрится как с распущенными волосами, так и с хвостами, пучками или небрежными укладками.

Поэтому для смены образа иногда достаточно подстричь лишь несколько передних прядей, не затрагивая основную длину.

Как укладывать челку

Главное правило – не перегружать волосы косметикой.

Из-за небольшого количества прядей тяжёлые масла, сыворотки или избыток стайлинга могут быстро сделать челку жирной и лишить её лёгкости. British Vogue советует использовать минимум средств и при необходимости освежать волосы сухим шампунем.

После мытья челку можно высушить феном с небольшой круглой щеткой или просто дать ей высохнуть естественным образом, если структура волос это позволяет.

Для фиксации лучше выбирать легкие спреи или пенки.

Кому подходит whisper fringe

Благодаря тому, что форму и густоту можно менять, такую челку легко адаптировать к разным типам лица.

Для высокого лба можно оставить чуть больше прядей, которые мягко его прикроют. При круглом лице челку можно сместить вбок или сделать боковые пряди длиннее – это визуально вытягивает черты лица.

Для лица в форме сердца хорошо подходит вариант с центральным пробором, когда волосы расходятся по бокам и мягко обрамляют скулы.

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