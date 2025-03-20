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Эту обувь носят только те, у кого есть вкус: назван самый горячий обувной тренд

Катерина Малай
Lady Oboz
1 минута
2,2 т.
Эту обувь носят только те, у кого есть вкус: назван самый горячий обувной тренд

Высокие сапоги стали самым горячим трендом 2025 года, но их популярность имеет "срок". В летнее время такая обувь будет непрактичной, так что стилисты советуют как можно быстрее начать комбинировать ее с весенними образами.

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О стильной тенденции рассказали редакторы модного портала Who What Wear. Длина до колен не только защищает икры от пронзительного ветра, но и визуально вытягивает силуэт.

Высокие сапоги делают ноги более стройными, а образ – элегантным, особенно в сочетании с узкими джинсами, леггинсами или мини-юбками. Их легко адаптировать под любой стиль – от классического до кэжуала.

Эту обувь носят только те, у кого есть вкус: назван самый горячий обувной тренд

Сапоги прекрасно стилизуются с пальто, платьями-свитерами, джинсами или деловыми костюмами. А модели на каблуке придают женственности и статусности, тогда как плоская подошва подойдет женщинам, которые много ходят.

Эту обувь носят только те, у кого есть вкус: назван самый горячий обувной тренд

Модели сапог до колен редко выходят из моды. Они остаются базовым элементом гардероба, который можно носить много лет подряд. Рекомендуется выбрать классический дизайн в черном, коричневом или бежевом цвете.

Эту обувь носят только те, у кого есть вкус: назван самый горячий обувной тренд

Такую обувь легко комбинировать с другими классическими оттенками и смелой одеждой. Кроме этого, за ней легко ухаживать с помощью специальных средств и красок.

Эту обувь носят только те, у кого есть вкус: назван самый горячий обувной тренд

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