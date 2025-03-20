Эту обувь носят только те, у кого есть вкус: назван самый горячий обувной тренд

Высокие сапоги стали самым горячим трендом 2025 года, но их популярность имеет "срок". В летнее время такая обувь будет непрактичной, так что стилисты советуют как можно быстрее начать комбинировать ее с весенними образами.

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О стильной тенденции рассказали редакторы модного портала Who What Wear. Длина до колен не только защищает икры от пронзительного ветра, но и визуально вытягивает силуэт.

Высокие сапоги делают ноги более стройными, а образ – элегантным, особенно в сочетании с узкими джинсами, леггинсами или мини-юбками. Их легко адаптировать под любой стиль – от классического до кэжуала.

Сапоги прекрасно стилизуются с пальто, платьями-свитерами, джинсами или деловыми костюмами. А модели на каблуке придают женственности и статусности, тогда как плоская подошва подойдет женщинам, которые много ходят.

Модели сапог до колен редко выходят из моды. Они остаются базовым элементом гардероба, который можно носить много лет подряд. Рекомендуется выбрать классический дизайн в черном, коричневом или бежевом цвете.

Такую обувь легко комбинировать с другими классическими оттенками и смелой одеждой. Кроме этого, за ней легко ухаживать с помощью специальных средств и красок.

Ранее OBOZ.UA писал, что "антитрендовые" кроссовки из прошлого снова покорили сердца модниц.

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