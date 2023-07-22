Эти шорты подойдут всем! Три лучших варианта для тех, кто хочет выглядеть непревзойденно. Фото

Шорты – спасение для модниц в жаркое время года, когда джинсы и брюки носить становится некомфортно, а юбки не отличаются своим удобством в, например, ветреные дни. Не все модели еще можно модно стилизовать, а некоторые могут даже испортить пропорции фигуры, однако существуют три варианта, которые подойдут каждой.

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Независимо от возраста и силуэта эти шорты будут эффектно выглядеть в 2023 году. О них рассказали редакторы сайта Aufeminin (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Широкие джинсовые

Деним остается актуальным в любое время года, но именно шорты помогут создать стильный образ летом. Широкий вариант не только убережет от жары, но и визуально сделает ноги более узкими, тогда как облегающий фасон испортит пропорции фигуры.

Льняные с высокой талией

Льняные вещи – одни из самых популярных этим летом, потому что легкий материал обеспечивает доступ воздуха к телу. Кроме того, такие шорты не сковывают движения, что делает их универсальными как во время активного отдыха, так и на вечерних мероприятиях.

Из поплина

Поплин – очень легкий и "дышащий" материал, поэтому в жаркие дни он станет спасением. Также модель из поплины приятна к телу. Ее еще называют "пижамной", а подобные силуэты и материалы стали очень популярны в течение нескольких последних сезонов.

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