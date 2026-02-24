В Нью-Йорке ее носят на каждом шагу: какая сумка будет самой популярной этой весной

Каждый сезон приносит с собой новые и интересные тенденции в индустрии моды, а весна 2026 года не стала исключением. Улицы Нью-Йорка уже заполонила стильная сумка Veneta от итальянского дома высокой моды Bottega Veneta, которая будет на пике популярности в это теплое время года.

Аксессуар привлекает внимание модников своей особой изысканностью и универсальностью, ведь сможет стать "изюминкой" практически любого аутфита. Об этом рассказали модные редакторы издания Who What Wear.

Bottega Veneta впервые представили на подиуме сумку Veneta еще в 2002 году. Тогда элегантный внешний вид, круглая форма и функциональность сделали аксессуар настоящим модным хитом, поэтому дизайнеры бренда решили придать ему новое дыхание.

Обновленный вариант сумки дебютировал на показе весна-лето 2026 и повторил свой прошлый триумф. Bottega Veneta не изменял своим традициям, поэтому не перегружал аксессуар лишними деталями или массивными логотипами, однако создал Veneta в разных размерах и самых трендовых цветах, чтобы каждый смог найти для себя идеальный вариант.

Кстати, стильная сумка уже пополнила гардеробы мировых знаменитостей. Джулианн Мур, Оливия Дин, Джейкоб Элорди и Эль Фэннинг успели выгулять модное изделие и продемонстрировать его изысканность.

