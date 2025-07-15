Казалось бы, все ясно с серым, а также с другими не слишком броскими цветами в наше время. Ведь война – и это так естественно, когда хочется "слиться" с общим настроением, не быть слишком вызывающим, демонстративным и нарядным. Но, если копнуть глубже, то можно четко сказать: приверженность украинцев к серым гардеробам началась не вчера.

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Мои ровесники, наверное, помнят ассортимент даже самых известных советских универмагов – часто ли там можно было найти пальто ярко-зеленого или голубого цвета? Да бог с вами! Даже детские отделы были сплошь увешаны темно-коричневыми или черными изделиями, которые особенно радовали практичных бабушек – "зато немаркое!" А еще привычка – не выделяться, быть скромнее, чему нас так долго учили. Конечно, были и тогда люди, кто горы сворачивал, чтобы раздобыть японскую красную куртку или пошить у портнихи белое пальто, но вряд ли их было большинство. И то преимущественно это были люди творческих профессий, но никак не рабочие, учителя или партийные работники.

Времена меняются, но привычки насколько глубоко оседают в нашем бессознательном, что даже передаются по наследству. И поэтому нет ничего удивительного, что выросли новые поколения, которые "не хотят выделяться".

Нет, я ни в коем случае не обесцениваю серый, коричневый и черный – это замечательные базовые цвета, с которыми очень интересно работать. Они бывают полностью самодостаточными, а еще легко комбинируются, при хорошем подборе аксессуаров выглядят ярко и стильно.

Оттенки серого любят многие дизайнеры, считая этот цвет символом благородства, достоинства, власти. Например, для Giorgio Armani серый – знаковый цвет, настоящая визитная карточка бренда. Достаточно вспомнить его знаменитый "power suit" в 80-х. Он считал, что именно серый подчеркивает достоинство и интеллект, убирает из образа "крикливость". Для него серый – цвет стабильности, уравновешенной классики, уместности в любое время.

История знает времена (задолго до наших), когда серый уже заполнял гардеробы и по причинам социальных катастроф, войн, нищеты, страхов, общего градуса горя в обществе. Обе мировые войны прошлого века – время минимализма и сдержанности.

Поэтому совсем неудивительно, что и сейчас иногда приходится слышать от клиентов: "А уместно ли сейчас такое яркое?"

А почему же нет?

Во-первых, индивидуальность не отменяется обстоятельствами, как и потребность вдохновения! Посмотрите хотя бы на природу вокруг нас! Насколько меняется наше настроение и желание действовать, когда серо-черные пейзажи февраля постепенно приобретают цвета насыщенной зелени и сирени мая, красных и кремовых роз, лаванды и фуксии летом, подсолнечника и различных астр осенью?

А еще именно яркие цвета могут быть вызовом в темные времена – это своего рода демонстрация несокрушимости, желание жить, оставаться собой.

Цвет – это никогда не о трендах и не об эпохах.

Цвет – это о личной свободе, об индивидуальности, о взаимосвязи внешнего и внутреннего, об отсутствии страха и неуверенности в себе.

И если серый – ваш сознательный выбор, то замечательно. А если под серое платье хочется надеть красные туфли, это тоже замечательно.

Главное, чтобы цвет отражал ваши личные смыслы, чтобы глядя в зеркало, вы смело говорили: "Да, это я!"