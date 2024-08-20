Елена Зеленская показала стильный образ изумрудного цвета на дипломатической встрече. Фото

Первая леди Украины Елена Зеленская приняла участие в ежегодной Конференции послов, приуроченной поддержке и развитию нашего государства. Для посещения дипломатического мероприятия супруга президента избрала сдержанный брючный костюм, который традиционно дополнила акцентной брошью.

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Новые фото в роскошном образе Зеленска опубликовала в официальном Telegram-канале. Темно-зеленый оттенок пиджака удачно соединился с контрастной белой рубашкой. Аутфит первая леди довершила объемными серебряными серьгами, идеально перекликающимися с массивной брошью.

Прическа представительницы Украины подчеркнула ее изысканный внешний вид. Она предпочла распущенные волосы с волнистыми прядями. В макияже Елены Зеленской преобладали нейтральные цвета. Глаза первая леди подчеркнула темно-коричневыми тенями, а на губы нанесла помаду.

В сообщении супруга президента отметила, что нынешняя встреча "Военная дипломатия: стойкость, оружие, победа" прошла в Днепре. В ходе официального мероприятия дипломаты обсудили создание Регионального саммита Коалиции школьного питания и развитие проектов Фонда Елены Зеленской, основной целью которых является нахождение зарубежных доноров для восстановления больниц, школьных бомбоубежищ, распространение гаджетов для дистанционного образования, возведение новых помещений для больших приемных семей, обустройство "Школ супергероев".

"Битва за сердца и души сегодня не менее важна, чем битва за территории. Продолжаем доказывать миру, что быть с Украиной – это быть на светлой стороне. Благодарна украинским дипмиссиям, которые это делают", – отметила первая леди.

Ранее OBOZ.UA писал, что Елена Зеленская показала цвет на все случаи жизни.

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