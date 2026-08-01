Элегантный хит: как сделать кружевной маникюр

Маникюр – это зачастую не только ритуал ухода за собой, но и способ выразить свой стиль. И летом 2026 года именно такой выразительный дизайн ногтей оказался на вершине трендов. Модницы спешат попробовать кружевной маникюр – сочетание классической элегантности с оттенком сексуальности.

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Создать такой маникюр можно и самостоятельно. Как это сделать и как его модернизировать, рассказало издание Myself.

Что такое кружевной маникюр

Дизайн с использованием кружева превращает ваши ногти в маленькие произведения искусства, напоминающие изысканное белье или вечерние платья и делающие руки поистине соблазнительным акцентом. Для создания такого маникюра ногти окрашивают в нежные нюдовые или розовые оттенки, после чего наносят изящный кружевной узор. Его рисуют от руки или используют готовые наклейки. Вдохновленный изысканным кружевом на одежде, такой дизайн выглядит одновременно элегантно и чувственно.

Тем, кто предпочитает более драматичный образ, подойдет черное кружево на нюдовой основе. Это выглядит еще более соблазнительно, современно и смело. Сам узор может быть классическим цветочным, геометрическим или фантазийным

Кружевные ногти объединяют в себе сразу несколько тенденций. Кружево имеет соблазнительный, но сдержанный вид, а нежные узоры мгновенно придают рукам ухоженный и женственный вид.

Кроме того, кружево – это вневременная классика, которая теперь стала настоящим мастхэвом и в маникюре для всех, кто следит за трендами. В то же время разнообразие узоров и цветов дает большой простор для творчества, позволяя адаптировать дизайн под свой собственный стиль.

Как повторить этот дизайн: пошаговая инструкция

Начните с подготовки ногтей. Придайте ногтям желаемую форму с помощью пилочки. Это может быть овал, квадрат или миндалевидная форма. Осторожно отодвиньте кутикулу. Слегка отшлифуйте поверхность ногтя бафом для лучшего сцепления с лаком. Очистите ногти обезжиривателем или спиртом, чтобы удалить остатки жира и пыли.

Далее следует нанесение лака. Выберите розовый или нюдовый оттенок по своему вкусу. Нанесите один или два тонких слоя и обязательно дайте им хорошо высохнуть. Для более плотного покрытия может понадобиться третий слой, но наносите его очень тонко, чтобы избежать комочков.

Далее наступает очередь кружева. Наносить его можно несколькими способами.

Кисточкой – воспользуйтесь тонкой кисточкой или стемпингом/маркером для лайн-арт-дизайна и аккуратно нарисуйте кружевной узор.

– воспользуйтесь тонкой кисточкой или стемпингом/маркером для лайн-арт-дизайна и аккуратно нарисуйте кружевной узор. С помощью трафаретов – наклейте трафарет с кружевом, нанесите поверх лак и осторожно снимите трафарет.

– наклейте трафарет с кружевом, нанесите поверх лак и осторожно снимите трафарет. Вариант с наклейками или Press-on – наклейте готовые кружевные детали или стикеры на окрашенный ноготь, после чего аккуратно подровняйте края.

Дизайн тоже можно варьировать. Выберите классическое белое или нюдовое кружево на нюдовой основе. Чёрное кружево на нюдовом или нежно-розовом фоне выглядит сексуально, драматично и изысканно. А можно смешивать эти стили и создавать яркие акценты.

И, наконец, наступает очередь финишного покрытия. Сначала закрепите дизайн прозрачным топом. Затем обязательно запечатайте торцы ногтей, чтобы кружево держалось дольше. При желании воспользуйтесь гелевым топом для дополнительного глянцевого блеска.

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