Экономный шоппинг: три ошибки, которые сильно бьют по кошельку

Экономный шопинг – это искусство находить качественные и нужные вещи по выгодной цене, а не просто покупать со скидками и годами смотреть на одежду, которую вы так и не одели. Многие совершают ошибки, которые ведут к лишним затратам.

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Эксперт по стилю и редактор сайта Who What Wear поделилась распространенными ошибками, которые ударили по ее кошельку. Эти советы помогут с умом подходить к шопингу и минимизировать необдуманные расходы.

Комбинируйте новую покупку с другими

Чтобы не возникали ситуации, когда одна новая вещь надолго остается в шкафу из-за того, что ее не с чем комбинировать, следует сначала убедиться, что каждая покупка удачно "впишется" в гардероб. Она должна полностью соответствовать вашему стилю или быть базовой, чтобы удачно сочетаться с другими частями образа.

Ориентируйтесь на нужды

Количество – это не всегда о стиле, а качественные вещи могут носиться годами. Модная експертка посоветовала всегда напоминать себе, есть ли у вас такая же вещь, которую хотите приобрести. Очки, сумка, шляпа или пальто могут быть в одном экземпляре, если сохранили аккуратный вид.

Не откладывайте покупки

Часто необдуманные расходы сопровождаются спешкой и паникой. К примеру, внезапная потребность в платье на важное событие может привести к ряду покупок, которые на самом деле совсем непрактичны. Так в гардеробе появляются вещи на один раз, которые только пылятся на полках.

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