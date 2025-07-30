Добавьте цвета: какие кроссовки будут в моде этой осенью

Осень 2025 обещает быть яркой – и речь не только о листьях. Модные эксперты единодушно заявляют: ключевым акцентом сезона станут красные кроссовки. Они не только удобны, но и превращают даже самый простой образ в стильное заявление.

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Этот тренд балансирует между спортивным комфортом и изысканной модой, завоевывая место в гардеробах модниц по всему миру. Известные инфлюенсеры уже показали, как эффектно можно сочетать яркие кроссовки с базовой одеждой.

Этой осенью красный цвет выходит на передний план. От сочного вишневого до глубокого бордо – оттенки красного на кроссовках подходят как для летнего образа с шортами, так и для осеннего с пальто или тренчем.

Это универсальная пара, которая легко адаптируется к сезону и не теряет актуальности со временем. Секрет популярности – в способности ярких кроссовок "оживить" образ за считаные секунды, отмечают редакторы Vogue.

Эмили Ратаковски

Среди тех, кто уже подхватил этот тренд, – звезды уличной моды, такие как Эмили Ратаковски и Айрис Лоу. Они демонстрируют, как сочетать красные кроссовки с джинсовыми комбинезонами, спортивными костюмами или даже платьями. Кроссовки становятся центральным элементом образа – и одновременно остаются практичной обувью для ежедневного ношения.

Модные бренды не медлят: Adidas, Puma, Dries Van Noten и другие уже представили разнообразные модели красных кроссовок – от классических силуэтов до футуристических дизайнов. Это дает возможность найти идеальную пару как сторонникам минимализма, так и тем, кто любит яркие акценты. Тренд охватывает как женскую, так и мужскую моду, поэтому красные кроссовки — универсальный выбор для любого стиля.

Модные кроссовки на осень

Если вы хотите освежить свой гардероб осенью 2025 года, красные кроссовки – самый простой и самый эффектный способ сделать это.

Они не только добавляют цвета, но и демонстрируют уверенность в собственном стиле. Главное – не бояться экспериментов и смело сочетать яркую обувь с любимыми вещами. Такой аксессуар точно не останется незамеченным.

OBOZ.UA на днях писал, что в моду вернулись ретро-кроссовки, которые могут уже быть в дальнем ящике вашей обувной полки.

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