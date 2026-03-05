Длинные или короткие: простой тест покажет, какие волосы вам подходят

Изменение длины волос – одно из самых сложных бьюти-решений. Многие годами не решаются на стрижку из-за страха разочарования, ведь ошибка может стоить времени и настроения.

В то же время существует простой способ примерно определить, какая длина выгоднее подчеркнет черты лица. Издание Myself рассказало о популярном тесте, который можно провести дома за несколько минут.

Правило 5,5 сантиметра

Метод предложили эксперты бренда уходовой косметики John Frieda. Он помогает определить, подойдет ли вам короткая стрижка или лучше оставить длинные волосы.

Суть теста заключается в измерении расстояния между мочкой уха и подбородком. Именно эта пропорция, по замыслу экспертов, может подсказать, какая длина волос гармонично подойдет вашим чертам лица.

Для проверки вам понадобятся:

зеркало;

карандаш или ручка;

линейка.

Как правильно провести тест

Станьте перед зеркалом. Лицо должно быть ровно повернуто вперед. Расположите карандаш горизонтально. Положите его под подбородок параллельно к полу. Приложите линейку вертикально. Она должна образовывать прямой угол с карандашом. Верхний край линейки расположите на уровне мочки уха. Измерьте расстояние. Зафиксируйте показатель между нижним краем мочки уха и верхней частью карандаша.

Как трактовать результат

Если расстояние меньше 5,5 см – вам, вероятно, подойдут короткие стрижки.

Если показатель превышает 5,5 см – лучше выберите более длинные варианты.

Стоит ли доверять тесту полностью

Важно понимать: это лишь ориентир, а не универсальный закон красоты. На выбор прически влияют также форма лица, структура волос, густота и личный стиль.

Даже эксперты отмечают, что ни одна формула не заменит индивидуального подхода. Если сомневаетесь, стоит обратиться к парикмахеру и получить профессиональную консультацию.

