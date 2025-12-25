Денежный маникюр 2026: какие цвета притянут богатство в году Огненной Лошади

До Нового года остаются считанные дни, поэтому астрологи уже советуют готовиться к встрече Огненной Лошади. Хотя этот символ вступит в права только в феврале 2026-го, эксперты советуют "задабривать" его уже сейчас. И самый простой способ это сделать – правильный маникюр.

Забудьте о скромном нюде! 2026 год требует страсти, динамики и роскоши. OBOZ.UA собрал главные "денежные" оттенки, которые, по поверьям, откроют двери финансовой энергии.

Золото и другие металлы

Металлические оттенки, олицетворяющие украшения и монеты – настоящий фаворит года. Лошадь любит роскошь, а золото, серебро и медь напрямую ассоциируются с деньгами. Не обязательно покрывать ногти золотом полностью. Достаточно сделать френч с золотой полоской, добавить фольгу или втирку.

Королевский красный и бордо

Стихия 2026 года – огонь. Поэтому все оттенки красного, от яркого вишневого до глубокого винного (марсала), будут усиливать ваш успех. Считается, что красный активирует энергию Ци, дает мотивацию зарабатывать больше и не бояться рисковать. Не зря красный – цвет лидеров.

Изумрудный

Для тех, кто не любит красный, есть идеальная альтернатива. Насыщенный зеленый цвет, который символизирует пробуждение природы, связь с землей и материальные блага, будет способствовать финансовому обогащению. Зеленый будет подпитывать карьерный рост и развитие, поэтому идеально подойдет тем, кто планирует в 2026 году зарекомендовать себя на работе.

Табу года: черный и синий

Эксперты предостерегают: избегайте в новогоднюю ночь темно-синих и черных ногтей. Вода гасит огонь, поэтому такой маникюр может "смыть" успех и спровоцировать конфликты. В то же время черный цвет является противоположностью яркому и энергичному Огненному Коню.

