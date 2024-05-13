В вышитой рубашке украинского бренда. Елена Зеленская впервые посетила Сербию в классическом аутентичном образе

Первая леди Украины Елена Зеленская отправилась в Сербию в компании министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, где несколько дней своего пребывания в стране красовалась в нежном классическом образе. Для визита она выбрала одежду украинских брендов, за услугами к которым периодически обращается.

В Сербию первую леди пригласила супруга Президента страны Александра Вучича Тамара Вучич. В своих соцсетях Елена Зеленская отметила, что будет участвовать в конференции по ментальному здоровью.

Из кадров, появившихся на страницах супруги президента Владимира Зеленского, видно, что она выбрала вышитую рубашку украинского бренда Gaptuvalnya, брюки классического кроя от дизайнера Артема Климчука и ювелирные украшения коллаборационной коллекции Gunia Project x Guzema Jewelry. Об этом сообщил New Voice.

Вышитая белыми нитками рубашка была представлена в коллекции ко Дню вышиванки и "вдохновлена орнаментами, взятыми из аутентичного кептарика родом из Опольского этнорегиона". Вышиванка была украшена несколькими круглыми пуговицами. Это не первый раз, когда Елена Зеленская выбирает одежду Gaptuvalnya – она часто представала в разных ярких их рубашках. Более того, фотографии первой леди иногда появляются в соцсетях бренда.

Свой аутентичный образ для поездки в Сербию она подчеркнула нежными минималистическими украшениями: белое ожерелье из бисера и золотые серьги. Волосы первая леди собрала в свободный пучок на затылке, оставив несколько прядей у лица.

Во время поездки Елена Зеленская посетила Белградский университет, где был подписан документ о сотрудничестве с Киевским национальным университетом имени Тараса Шевченко. В частности, она открыла "Украинскую книжную полочку" в одной из библиотек Белграда и побывала в Белградской крепости, где открыла еще один аудиогид на украинском языке (масштабный проект Елены Зеленской). Сейчас существует 84 подобных гида в разных уголках мира.

Ранее OBOZ.UA писал, что Елена Зеленская недавно появилась на публике в Киеве в классическом монохромном образе для встречи с министром экономического сотрудничества и развития ФРГ Свенью Шульце.

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