Делают стройнее и выше: 5 моделей юбок, которые удачно корректируют фигуру

Кутюрье уже много лет ломают голову над тем, как сделать вещи не только стильными и привлекательными, но и такими, чтобы их клиенты чувствовали себя уверенно. Для этого они создают линии одежды с хитрым кроем, цветовой гаммой и принтом. К примеру, вещи oversize подчеркивают женскую хрупкость, длина макси визуально вытягивает силуэт – делает выше, а шоколадный цвет помогает "сбросить несколько килограммов".

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Рассмотрим дизайнерские приемы на примере юбок, которые визуально уменьшают объем на бедрах и талии. Эти модели корректируют фигуру и выглядят актуально. Детальнее – в материале OBOZREVATEL.

1. Юбка-карандаш

Такое изделие помогает подчеркнуть талию и визуально уменьшить бедра. Выбирайте юбки чуть ниже колен, без рисунков и массивного декора. Беспроигрышный вариант – однотонная черная модель или в темных оттенках.

2. Юбка на запах

Благодаря этому крою вы подчеркнете тонкую талию и замаскируете широкие бедра. Советуем отдавать предпочтение монохромным темным или не слишком ярким юбкам и из легкого материала, чтобы не прибавлять лишний объем.

3. Юбка-плиссе

Плиссе имеет тот же эффект, что и принт с вертикальными линиями: визуально вытягивает фигуру, благодаря чему можно казаться стройнее и выше. Выбирайте модели на любой вкус: монохромные, в пастельных цветах или с градиентом.

4. Юбка с разрезом

Такие юбки могут стать вашими фаворитами. Они выглядят эффектно и соблазнительно, а также помогают скорректировать фигуру: вырез делает ноги стройнее и длиннее. Усилит этот эффект обувь в тон.

5. Юбка с вертикальными линиями

Это один из проверенных приемов в стайлинге. Тонкие вертикальные линии визуально вытягивают фигуру и балансируют силуэт. Обратите внимание, что девушкам, желающим скрыть животик, отлично подойдут диагональные линии.

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