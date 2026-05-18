Давно устарели: от каких причесок надо отказаться в 2026 году

В 2026 году некоторые прически, которые еще несколько лет назад казались стильными, уже выглядят устаревшими и могут утяжелять образ. В тренде остаются мягкие линии, естественное движение, легкая текстура и окрашивание без резких контрастов.

Это не значит, что нужно кардинально менять длину или цвет волос. Часто достаточно убрать чрезмерную жесткость, добавить легкие слои или сделать окрашивание более плавным. Именно поэтому стилисты советуют пересмотреть несколько популярных ранее причесок и заменить их более современными вариантами.

Ровный срез

Абсолютно ровные стрижки одной длины могут казаться тяжелыми и плоскими, особенно если в волосах почти нет текстуры. Без легких слоев или прядей у лица такая прическа часто лишает образ мягкости и объема.

Особенно это заметно на густых или очень прямых волосах: они могут казаться слишком плотными и неподвижными. При этом это не значит, что все ровные бобы вышли из моды. Проблема именно в слишком сплошном срезе без движения.

Лучшая альтернатива – мягкий боб или лоб с легкими слоями. Пряди у лица и небольшая текстура сделают прическу более свежей, легкой и современной.

Контрастное мелирование широкими прядями

Широкие контрастные пряди сразу отсылают к старым трендам окрашивания. Резкие полосы в волосах часто выглядят неестественно и создают жесткие визуальные линии.

В 2026 году более актуальными остаются мягкие переходы цвета, естественная глубина и деликатное осветление. Вместо грубого контраста лучше выбирать техники, которые имитируют естественное выгорание волос на солнце. Современная замена – балаяж, тонкие "ленточные" пряди или очень деликатное мелирование. Такое окрашивание добавляет света, но не делает прическу пестрой.

Жестко зафиксированные волосы

Волосы, залитые лаком или перегруженные стайлинговыми средствами, выглядят неестественно. Прическа без движения часто кажется застывшей, а не ухоженной.

Особенно устаревшее впечатление создает эффект "хрустящих" волос, когда пряди теряют блеск, мягкость и естественную форму. Сейчас гораздо ценнее ощущение легкости – будто прическа держится сама, без заметного слоя средств.

Лучше использовать легкие текстурирующие спреи, средства с гибкой фиксацией или продукты для естественного объема. Мягкие волны и подвижные пряди делают прическу значительно более современной.

"Шлемчатые" кудри

Слишком одинаковые, жесткие и идеально зафиксированные кудри также теряют актуальность. Они могут создавать округлую тяжелую форму, которая делает прическу чрезмерно уложенной.

Современные кудри должны быть более естественными. В моде не идеальная симметрия, а мягкость, легкий объем и живое движение.

Вместо плотных "шлемных" завитков лучше выбирать расчесанные локоны, легкие волны или естественную текстуру. Хорошо работают и слои, которые помогают кудрям красиво спадать, а не сбиваться в одну массу.

Сильно градуированный боб

Боб с резким подъемом сзади и драматическим углом может казаться слишком структурированным. В 2026 году более актуальны мягкие варианты боба без чрезмерной "архитектурности". Прическа может оставаться объемной, но линии должны быть более естественными. Лучше обратить внимание на итальянский боб.

