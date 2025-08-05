Что такое эстетика 'островной девушки', захватившая TikTok: как быть в тренде

В эпоху соцсетей тренды в мире красоты рождаются ежедневно. Но некоторые из них имеют больше, чем просто эстетическую привлекательность: они формируют целые стили жизни, настроения, желание сбежать из рутины и побыть "другой" версией себя.

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Именно такой стала эстетика Island Girl – "островной девушки", которая уже несколько месяцев доминирует в лентах TikTok и Instagram. Этот тренд не о конкретном продукте или инструкции к макияжу. Он об атмосфере. О солнце, песке, морском бризе, натуральной красоте, тепле кожи после пляжа и немного ностальгии по беззаботным дням.

Кожа

Образ начинается с кожи. Островная девушка прежде всего заботится о защите: солнцезащитный крем, масло для тела с блеском, легкий крем, увлажнение и уход.

Все видео с тегом #islandgirlmakeup начинаются не с тонального крема, а с ухода: гель-очищение, эссенции, сыворотки с антиоксидантами, увлажнение, и только тогда легкий макияж. Такая кожа светится изнутри, и именно это считается лучшим "бьюти-трендом".

Макияж: естественность + тепло

Макияж островной девушки – легкий, теплый, максимально натуральный. Никаких тяжелых текстур и матовых покрытий.

Основные элементы:

Кремовый бронзер или легкий тинт для загара на скулах, лбу и носу.

Румяна в теплых оттенках, нанесенные на щеки и переносицу.

Блеск для губ с эффектом влажного сияния или цвета спелого тропического фрукта.

Светлый хайлайтер на скулах, ключицах и даже веках.

Выразительные, но естественно оформленные брови и легкая тушь – максимум. Предпочтение отдается бальзамам, кремовым и гелевым текстурам. Это позволяет сохранять свежесть даже в жару.

Аромат

Духи – неотъемлемая часть island girl. Это ароматы с нотами тропических фруктов, соленого моря, кокоса, цветов франжипани, ванили и зеленой растительности. Идеальный аромат должен переносить в воспоминания о пляже, летней влажной ночи, коктейле в руках и соленом ветре в волосах.

Эти духи не тяжелые и не слишком сладкие – они яркие, теплые, иногда кремовые или солнечно-пудровые.

Волосы: естественная текстура и блеск

Главное – здоровье и естественность. Волосы должны быть увлажненными, объемными, немного взъерошенными, как после морского бриза. Это могут быть как волнистые распущенные волосы, так и легкая коса, пучок или узел с аксессуарами.

В уходе важны:

Глубокое увлажнение (шампуни и маски с маслами).

(шампуни и маски с маслами). Защита от UV .

. Спреи для текстуры с морской солью или пантенолом.

с морской солью или пантенолом. Натуральные аксессуары: расчески из дерева, клипсы с цветами, крабики.

Островная девушка не борется со своей текстурой, она ее подчеркивает. Поэтому в этом тренде одинаково представлены кудри, волны, прямые волосы, афрокосы или кудри с мокрым эффектом.

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