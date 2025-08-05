Что такое эстетика "островной девушки", захватившая TikTok: как быть в тренде
В эпоху соцсетей тренды в мире красоты рождаются ежедневно. Но некоторые из них имеют больше, чем просто эстетическую привлекательность: они формируют целые стили жизни, настроения, желание сбежать из рутины и побыть "другой" версией себя.
Именно такой стала эстетика Island Girl – "островной девушки", которая уже несколько месяцев доминирует в лентах TikTok и Instagram. Этот тренд не о конкретном продукте или инструкции к макияжу. Он об атмосфере. О солнце, песке, морском бризе, натуральной красоте, тепле кожи после пляжа и немного ностальгии по беззаботным дням.
Кожа
Образ начинается с кожи. Островная девушка прежде всего заботится о защите: солнцезащитный крем, масло для тела с блеском, легкий крем, увлажнение и уход.
Все видео с тегом #islandgirlmakeup начинаются не с тонального крема, а с ухода: гель-очищение, эссенции, сыворотки с антиоксидантами, увлажнение, и только тогда легкий макияж. Такая кожа светится изнутри, и именно это считается лучшим "бьюти-трендом".
Макияж: естественность + тепло
Макияж островной девушки – легкий, теплый, максимально натуральный. Никаких тяжелых текстур и матовых покрытий.
Основные элементы:
- Кремовый бронзер или легкий тинт для загара на скулах, лбу и носу.
- Румяна в теплых оттенках, нанесенные на щеки и переносицу.
- Блеск для губ с эффектом влажного сияния или цвета спелого тропического фрукта.
- Светлый хайлайтер на скулах, ключицах и даже веках.
Выразительные, но естественно оформленные брови и легкая тушь – максимум. Предпочтение отдается бальзамам, кремовым и гелевым текстурам. Это позволяет сохранять свежесть даже в жару.
Аромат
Духи – неотъемлемая часть island girl. Это ароматы с нотами тропических фруктов, соленого моря, кокоса, цветов франжипани, ванили и зеленой растительности. Идеальный аромат должен переносить в воспоминания о пляже, летней влажной ночи, коктейле в руках и соленом ветре в волосах.
Эти духи не тяжелые и не слишком сладкие – они яркие, теплые, иногда кремовые или солнечно-пудровые.
Волосы: естественная текстура и блеск
Главное – здоровье и естественность. Волосы должны быть увлажненными, объемными, немного взъерошенными, как после морского бриза. Это могут быть как волнистые распущенные волосы, так и легкая коса, пучок или узел с аксессуарами.
В уходе важны:
- Глубокое увлажнение (шампуни и маски с маслами).
- Защита от UV.
- Спреи для текстуры с морской солью или пантенолом.
- Натуральные аксессуары: расчески из дерева, клипсы с цветами, крабики.
Островная девушка не борется со своей текстурой, она ее подчеркивает. Поэтому в этом тренде одинаково представлены кудри, волны, прямые волосы, афрокосы или кудри с мокрым эффектом.
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