Что нельзя одевать в аэропорт: жена пилота дала четкий совет

Планируя путешествие, многие заранее подбирают удобную одежду. Но иногда даже самые привычные вещи могут стать источником дискомфорта или создать излишние трудности при контроле безопасности.

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Об одном из таких случаев напомнила путешественница и жена пилота, известная в Instagram как Travel Tips by Laurie. Ее совет: никогда не одевайте длинное платье в аэропорт. И хотя этот совет вызвал оживленное обсуждение в сети, его аргументы заслуживают внимания.

Почему не стоит одевать платье во время путешествия

По словам Лори, длинные платья – не лучший выбор для аэропорта по двум причинам: безопасность и гигиена.

"Карман воздуха, который образует свободное платье, может создать на сканере зону, которую автоматическая система воспримет как подозрительную. Это означает дополнительную проверку и потраченное время", – объясняет она.

Кроме того, путешественница напоминает, что гигиена сидений в самолетах оставляет желать лучшего.

"В самолете не всегда чисто. Сидения могут быть заляпаны кофе, соусами или просто не продезинфицированы", – предостерегает Лори.

Ее видео собрало тысячи просмотров и сотни комментариев. Некоторые полностью поддержали совет:

"Я бы никогда не одела платье. Совершенно согласна", – пишет одна из подписниц.

"Когда-то надела макси-платье. Было удобно, но очень неприятно тащить ее по туалетному полу", – добавляет другая.

Однако нашлись и те, кто не разделяет такой подход.

"Я много путешествую и всегда выбираю легкие платья. Они удобны, не давят, не ограничивают движений. В туалет заходить даже проще, чем в джинсах", – отмечает пользовательница с опытом путешествий.

Эта разница в мыслях – еще одно напоминание, что комфорт – дело индивидуальное. Но советы с точки зрения безопасности и гигиены действительно заслуживают внимания.

Что лучше одеть в самолет

Чтобы чувствовать себя удобно и не иметь лишних проблем в путешествии, эксперты советуют выбирать практичную одежду и аксессуары.

Температура в салоне может изменяться – от прохлады до жары. Легкая кофта, куртка или худые всегда уместны.

Леггинсы, мягкие брюки или трикотаж – подойдет все, что не сдавливает и не сковывает движения.

Позаботьтесь об удобной обуви. Кроссовки – идеальный вариант. Их легко снимать на контроле, в них удобно передвигаться по терминалу.

Минимум металла. Серьги, ремни с металлическими пряжками, украшения – все это может сработать на рамке безопасности. Чем меньше блесток – тем быстрее контроль.

Полезные мелочи. Дорожная подушка, компрессионные носки, маска для сна, шарф или плед – эти детали сделают даже длинный перелет более комфортным.

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