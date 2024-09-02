Черные розы на белом холсте. Зеленская повторила прошлогодний образ с вышиванкой за 9500 гривен

Первая леди Украины Елена Зеленская поздравила украинских школьников с новым учебным годом. Супруга президента записала видеообращение не только для учащихся, но и для тех, кто уже давно завершил свою учебу в стенах школы.

Видео дня

"Даже у взрослых в этот день просыпается по детской привычке предвкушение нового: впечатлений, знакомств, эмоций. Поэтому поздравляю всех нас, и бывших, и нынешних школьников, с началом нового учебного года, с тем, что наша страна снова добыла в борьбе его для новых поколений детей ", – отметила она в своем официальном Telegram-канале.

Перед камерой Зеленская предстала в молочной вышиванке из натурального льна, усыпанной цветочными узорами черного цвета. Модель от украинского бренда Gaptuvalnya представляет собой рубашку свободного силуэта.

Символы на вышиванке – это традиционная вышивка "Рожа", вдохновленная старинными украинскими орнаментами. "Рожа (или роза) – оберег духовных корней человека. Мы перенесли традиционный орнамент в современность, сохраняя верность этническому наследию", – объяснили представители бренда. Цена изделия составляет 9500 грн.

Акцент изящному образу добавляет воротничок-стойка, который можно завязать тонкими лентами. Однако первая леди не стала закрывать шею воротником, надев минималистическое украшение – блестящую круглую подвеску на цепочке серебряного цвета. Образ дополнили массивные серьги.

В таком элегантном наряде Зеленскую можно было увидеть и раньше. В прошлом году супруга президента выбрала бело-черную вышиванку Gaptuvalnya для празднования Дня флага.

Первая леди полюбила вышитые рубашки от украинского бренда: например, весной 2024 года она надела нежную белую модель на День вышиванки.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как дизайнер Караванская прокомментировала модные образы Елены Зеленской: "давайте будем честными".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!