Быстро и красиво: 4 осенние прически с резинкой для волос
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Осенью распущенные волосы не всегда удобны. Они запутываются под шарфом, электризуются, забираются под воротник куртки или пальто, а ветер и влага могут быстро испортить прическу.
Для идеальной прически понадобится всего одна объемная резинка – скранч. Она помогает за несколько минут собрать волосы, а благодаря ткани меньше сдавливает их и не оставляет таких заметных заломов, как тонкие тугие резинки. Издание Myself рассказало о четырех прическах со скранчем, которые можно повторить самостоятельно.
Классический пучок
Самый простой вариант особенно удобен в те дни, когда вы планируете надеть свитер с высоким воротником, шарф или пальто. Волосы не будут попадать под одежду и меньше спутываться в течение дня.
Осенью для такой прически можно выбрать бархатный или атласный скранч. Бордовый, шоколадный, темно-зеленый и другие приглушенные цвета хорошо сочетаются с осенним гардеробом.
Как сделать:
- Расчешите волосы и соберите их в хвост.
- Слегка скрутите длину и сформируйте пучок.
- Закрепите его объемной резинкой.
- По желанию немного распушите пряди пальцами, чтобы прическа была менее гладкой и строгой.
Голландская коса с пучком
Такая прическа пригодится в ветреную или влажную погоду. Благодаря плетению волосы плотнее прилегают к голове, меньше развеваются от ветра и не мешают под шарфом.
Особенность голландской косы заключается в технике плетения: пряди проводят одна под другой. Благодаря этому коса получается рельефной и объёмной.
Как сделать:
- Отделите часть волос у макушки и разделите ее на три пряди.
- Начните плетение, проводя пряди одна под другой и постепенно добавляя волосы по бокам.
- Продолжайте плести косу в направлении к затылку.
- Остальные волосы соберите и скрутите в пучок.
- Закрепите прическу скранчем, а плетение можно немного ослабить пальцами для дополнительного объема.
Высокий пучок с косой от затылка
Если обычный пучок кажется слишком простым, его можно дополнить плетением. Коса начинается у шеи и переходит в высокий пучок, поэтому основной акцент делается именно на затылке.
Этот вариант также практичен для осени: волосы полностью собраны и не попадают под шарф или высокий воротник.
Как сделать:
- Наклоните голову вперед и отделите три пряди у основания шеи.
- Начните плести французскую косу вверх, постепенно добавляя новые пряди.
- Дойдя до верхней части затылка, соберите все волосы вместе.
- Скрутите их в высокий пучок.
- Закрепите резинкой и немного ослабьте пучок, если хотите придать ему объем.
Две французские косы с низким пучком
Этот вариант требует немного больше времени, но волосы будут хорошо уложены в течение всего дня. Две косы соединяются у шеи и переходят в низкий пучок.
Объемный скранч можно сделать главным акцентом прически, особенно если остальная часть образа довольно лаконична.
Как сделать:
- Сделайте центральный пробор и разделите волосы на две одинаковые части.
- С каждой стороны заплетите французскую косу до затылка.
- Соедините обе косы у шеи.
- Скрутите волосы в низкий пучок и закрепите его скранчем.
- По желанию аккуратно вытащите несколько тонких прядей у лица.
Какие скранчи выбрать на осень
Материал и размер резинки могут заметно изменить характер даже самой простой прически.
- Бархатные скранчи хорошо сочетаются с трикотажем, шерстяными пальто и вещами насыщенных осенних оттенков. Плотная фактура делает такой аксессуар заметной деталью образа.
- Атласные скранчи подойдут для гладких пучков, низких хвостов и более сдержанных причесок. Гладкая ткань создает интересный контраст с грубым трикотажем и теплой верхней одеждой.
- Крупные резинки могут сами стать акцентом. Даже обычный хвост или пучок с такой резинкой не потребует большого количества дополнительных аксессуаров.
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