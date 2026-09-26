Быстро и красиво: 4 осенние прически с резинкой для волос

Осенью распущенные волосы не всегда удобны. Они запутываются под шарфом, электризуются, забираются под воротник куртки или пальто, а ветер и влага могут быстро испортить прическу.

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Для идеальной прически понадобится всего одна объемная резинка – скранч. Она помогает за несколько минут собрать волосы, а благодаря ткани меньше сдавливает их и не оставляет таких заметных заломов, как тонкие тугие резинки. Издание Myself рассказало о четырех прическах со скранчем, которые можно повторить самостоятельно.

Классический пучок

Самый простой вариант особенно удобен в те дни, когда вы планируете надеть свитер с высоким воротником, шарф или пальто. Волосы не будут попадать под одежду и меньше спутываться в течение дня.

Осенью для такой прически можно выбрать бархатный или атласный скранч. Бордовый, шоколадный, темно-зеленый и другие приглушенные цвета хорошо сочетаются с осенним гардеробом.

Как сделать:

Расчешите волосы и соберите их в хвост.

Слегка скрутите длину и сформируйте пучок.

Закрепите его объемной резинкой.

По желанию немного распушите пряди пальцами, чтобы прическа была менее гладкой и строгой.

Голландская коса с пучком

Такая прическа пригодится в ветреную или влажную погоду. Благодаря плетению волосы плотнее прилегают к голове, меньше развеваются от ветра и не мешают под шарфом.

Особенность голландской косы заключается в технике плетения: пряди проводят одна под другой. Благодаря этому коса получается рельефной и объёмной.

Как сделать:

Отделите часть волос у макушки и разделите ее на три пряди.

Начните плетение, проводя пряди одна под другой и постепенно добавляя волосы по бокам.

Продолжайте плести косу в направлении к затылку.

Остальные волосы соберите и скрутите в пучок.

Закрепите прическу скранчем, а плетение можно немного ослабить пальцами для дополнительного объема.

Высокий пучок с косой от затылка

Если обычный пучок кажется слишком простым, его можно дополнить плетением. Коса начинается у шеи и переходит в высокий пучок, поэтому основной акцент делается именно на затылке.

Этот вариант также практичен для осени: волосы полностью собраны и не попадают под шарф или высокий воротник.

Как сделать:

Наклоните голову вперед и отделите три пряди у основания шеи.

Начните плести французскую косу вверх, постепенно добавляя новые пряди.

Дойдя до верхней части затылка, соберите все волосы вместе.

Скрутите их в высокий пучок.

Закрепите резинкой и немного ослабьте пучок, если хотите придать ему объем.

Две французские косы с низким пучком

Этот вариант требует немного больше времени, но волосы будут хорошо уложены в течение всего дня. Две косы соединяются у шеи и переходят в низкий пучок.

Объемный скранч можно сделать главным акцентом прически, особенно если остальная часть образа довольно лаконична.

Как сделать:

Сделайте центральный пробор и разделите волосы на две одинаковые части.

С каждой стороны заплетите французскую косу до затылка.

Соедините обе косы у шеи.

Скрутите волосы в низкий пучок и закрепите его скранчем.

По желанию аккуратно вытащите несколько тонких прядей у лица.

Какие скранчи выбрать на осень

Материал и размер резинки могут заметно изменить характер даже самой простой прически.

Бархатные скранчи хорошо сочетаются с трикотажем, шерстяными пальто и вещами насыщенных осенних оттенков. Плотная фактура делает такой аксессуар заметной деталью образа.

хорошо сочетаются с трикотажем, шерстяными пальто и вещами насыщенных осенних оттенков. Плотная фактура делает такой аксессуар заметной деталью образа. Атласные скранчи подойдут для гладких пучков, низких хвостов и более сдержанных причесок. Гладкая ткань создает интересный контраст с грубым трикотажем и теплой верхней одеждой.

подойдут для гладких пучков, низких хвостов и более сдержанных причесок. Гладкая ткань создает интересный контраст с грубым трикотажем и теплой верхней одеждой. Крупные резинки могут сами стать акцентом. Даже обычный хвост или пучок с такой резинкой не потребует большого количества дополнительных аксессуаров.

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