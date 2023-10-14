Брюки для подметания улиц: как puddle pants стали модным трендом 2024 года и с чем их носить
Скажи кто-то в 2010-х, что укороченные брюки станут не модными, так это восприняли бы как шутку. В то время когда абсолютно все имели в шкафу штаны длиной чуть выше лодыжки, было сложно представить пару брюк, которые тащились бы по земле. Но все же время идет, а с ним и тенденции, меняется мода и длина брюк. Новый тренд под названием "puddle pants" тому доказательство.
Из названия можно сразу понять, что к чему, потому что с английского "puddle" переводится как "лужа". Такая модель штанов отличается длиной до пола и большой шириной. Так что длинные штанины, волочущиеся по улице, когда вы надеваете пару трендовых брюк на прогулку, действительно похожи на лужи.
Откуда пришел тренд
Фасон "лужных" брюк можно было увидеть в новых коллекциях сезона весна-лето 2024 года, так что не удивительно, что модницы планируют с ними образы на теплую пору года. Однако, опережая время, тренд уже начинает набирать обороты: их успели интегрировать в свои луки Белла Хадид, Эмили Ратаковский, Кендалл Дженнер, Джиджи Хадид и даже принцесса Уэльска Кейт Миддлтон. Звездам нравятся такие штаны, несмотря на непрактичность.
С чем носить "puddle pants"
У такой модели все же есть несколько преимуществ: соединив "лужные" брюки с высоким каблуком, ваши ноги будут казаться очень длинными. Такой лайфхак минимизирует столкновение брюк с землей. Однако, надев массивную обувь на низком ходу, вы создадите стильный трендовый образ. Все зависит от ваших предпочтений.
Прелесть этих штанов состоит в том, что они подойдут для любых случаев и настроения. "Puddle pants" производятся из всех видов материалов, от денима до кожи и костюмки. Вы можете найти их в высокой посадке, что делает брюки идеальной парой в комбинации с лонгсливом, который обтягивает тело. Или вы также можете попробовать заниженную посадку как дополнение к короткому топу в теплые месяцы. В любом сочетании, "лужные" брюки выглядят очень современно и круто.
Неоднозначность тренда
Мешковатость сочетается с непринужденностью, а вытянутый силуэт придает элегантность. Однако такой фасон действительно выглядит странно. Хотя многие девушки-инфлюэнсеры уже успели оценить новый тренд и выгулять свои "puddle pants", пишет Galaxus.
И хотя их практичность вызывает сомнения, в частности, в непогоду, фактом остается то, что они безумно удобны, пишет Glamour. Брюки "puddle" отличаются расслабленностью и широкими штанинами. Заметной особенностью является то, что они "сбиваются" на щиколотке – из-за намеренно завышенного кроя.
Очевидные недостатки
Несмотря на увлечение данным фасоном, никто не говорит об обратной стороне тренда, а именно как ухаживать за "puddle pants". Нужно ли вручную оттирать уличную грязь пятновыводителем перед стиркой? А если пропустить этот шаг, то грязь с тротуара попадет в стиральную машину? Вопросы, заставляющие задуматься.
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