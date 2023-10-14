Брюки для подметания улиц: как puddle pants стали модным трендом 2024 года и с чем их носить

Скажи кто-то в 2010-х, что укороченные брюки станут не модными, так это восприняли бы как шутку. В то время когда абсолютно все имели в шкафу штаны длиной чуть выше лодыжки, было сложно представить пару брюк, которые тащились бы по земле. Но все же время идет, а с ним и тенденции, меняется мода и длина брюк. Новый тренд под названием "puddle pants" тому доказательство.

Из названия можно сразу понять, что к чему, потому что с английского "puddle" переводится как "лужа". Такая модель штанов отличается длиной до пола и большой шириной. Так что длинные штанины, волочущиеся по улице, когда вы надеваете пару трендовых брюк на прогулку, действительно похожи на лужи.

Видео дня

Откуда пришел тренд

Фасон "лужных" брюк можно было увидеть в новых коллекциях сезона весна-лето 2024 года, так что не удивительно, что модницы планируют с ними образы на теплую пору года. Однако, опережая время, тренд уже начинает набирать обороты: их успели интегрировать в свои луки Белла Хадид, Эмили Ратаковский, Кендалл Дженнер, Джиджи Хадид и даже принцесса Уэльска Кейт Миддлтон. Звездам нравятся такие штаны, несмотря на непрактичность.

С чем носить "puddle pants"

У такой модели все же есть несколько преимуществ: соединив "лужные" брюки с высоким каблуком, ваши ноги будут казаться очень длинными. Такой лайфхак минимизирует столкновение брюк с землей. Однако, надев массивную обувь на низком ходу, вы создадите стильный трендовый образ. Все зависит от ваших предпочтений.

Прелесть этих штанов состоит в том, что они подойдут для любых случаев и настроения. "Puddle pants" производятся из всех видов материалов, от денима до кожи и костюмки. Вы можете найти их в высокой посадке, что делает брюки идеальной парой в комбинации с лонгсливом, который обтягивает тело. Или вы также можете попробовать заниженную посадку как дополнение к короткому топу в теплые месяцы. В любом сочетании, "лужные" брюки выглядят очень современно и круто.

Неоднозначность тренда

Мешковатость сочетается с непринужденностью, а вытянутый силуэт придает элегантность. Однако такой фасон действительно выглядит странно. Хотя многие девушки-инфлюэнсеры уже успели оценить новый тренд и выгулять свои "puddle pants", пишет Galaxus.

И хотя их практичность вызывает сомнения, в частности, в непогоду, фактом остается то, что они безумно удобны, пишет Glamour. Брюки "puddle" отличаются расслабленностью и широкими штанинами. Заметной особенностью является то, что они "сбиваются" на щиколотке – из-за намеренно завышенного кроя.

Очевидные недостатки

Несмотря на увлечение данным фасоном, никто не говорит об обратной стороне тренда, а именно как ухаживать за "puddle pants". Нужно ли вручную оттирать уличную грязь пятновыводителем перед стиркой? А если пропустить этот шаг, то грязь с тротуара попадет в стиральную машину? Вопросы, заставляющие задуматься.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как самая безобразная обувь стала мегабрендом: ее обожают Хиллари Свонк, Эмили Ратаковские, Риз Уизерспун и другие звезды.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!