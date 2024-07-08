'Безупречное чувство стиля!' В сеть выложили видео 1997 года с принцессой Дианой в шортах и свитшоте

Принцесса Диана всегда поражала почитателей королевской семьи своим непревзойденным стилем. В сети появилось видео 1997 года, на котором Леди Ди свободно прогуливается в одном из своих самых популярных образов: джинсовых шортах и спортивном свитшоте.

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Запись, на которой монархиня спокойно идет по улице Лондона, опубликовал один из пользователей в своем Instagram. Представительница Букингемского дворца избрала лук, который не теряет актуальности и по сей день.

На видео можно увидеть, что принцесса Диана непринужденно идет вдоль дороги, направляясь к собственному автомобилю. Монархиня создала легкий, но одновременно модный образ, соединив темные короткие шорты с объемным светлым свитшотом. Контрастный лук Леди Ди дополнила черными очками.

Пользователи социальных сетей сразу начали восхищаться чувством стиля бывшей принцессы Уэльской:

"У нее было безупречное чувство стиля".

"Ни одна женщина никогда не была так любима миром, как принцесса Диана. Она была просто красива снаружи и внутри".

"Она была великолепна".

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