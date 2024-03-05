Антитренды весны 2024: какую верхнюю одежду давно пора выбросить. Чем ее заменить

Некоторые из трендов прошлого в 2024 году вернули себе "славу". Например, на полках брендов появились дафлкоты (однобортные шерстяные пальто прямого силуэта с капюшоном) и утепленные твидовые пиджаки. Вот только это не значит, что старые модные тенденции "потянут" за собой другие, давно забытые.

Предлагаем узнать в материале OBOZ.UA, какие фасоны верхней одежды выглядят "дешево" и неактуально. Сделайте ревизию своего гардероба.

1. Пальто без воротника

Воротник необходим для того, чтобы придать образу элегантный вид. Без него изделие выглядит незавершенным. Итак, стилисты советуют делать ставку на пальто с этим декоративным элементом, а именно модель шаль или апаш. С ними каждый ваш выход будет эффектным.

2. Некачественная кожаная куртка

Никогда не покупайте куртки из мятой, слишком тонкой кожи, со стразами, со складками в зоне крепления фурнитуры или силуэтного кроя. Такая обновка испортит ваш образ. А вот выгодной инвестицией в гардероб станет oversize-изделие из плотной кожи и в классической палитре (графитовый, черный, мокко, молочный, карамельный или песочный оттенок).

3. Короткий дутый жилет

Модницы частенько дополняют свои спортивные костюмы, джинсовые комбинезоны, худи и casual-платья коротким дутым жилетом. Однако такая стилизация – неудачное решение: это искажает силуэт фигуры. Что же выбрать взамен? Длинный стеганный жилет или бомбер, которые органично впишутся в спортивный или повседневный стиль.

4. Приталенная короткая куртка

В нулевые их девушки носили вместе с коротким топом или укороченной футболкой. Все для того, чтобы слегка обнажить живот и спину. Сейчас такая верхняя одежда считается непрактичной, так как куртка должна защищать от прохлады и ветра. Лучше обратите внимание на удлиненные модели прямого или свободного кроя без лишней фурнитуры.

5. Пальто выше колен

Этот фасон портит пропорции тела: с ним ноги визуально выглядят короче, чем есть на самом деле. Поэтому желательно делать ставку на пальто длины макси или миди, которые еще не скоро покинут тренды. Если надоели классические краски, попробуйте дополнить свой лук синей, красной, изумрудной или фисташковой моделью.

Ранее OBOZ.UA писал о пяти моделях кроссовок, которые выглядят "дешево" и старомодно.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!