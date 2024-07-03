Антитренды лета 2024. Какие вещи лучше не носить и чем их заменить
Лето в самом разгаре, а круговорот трендов не перестает дарить нам новые темы для разговоров. И хотя некоторые летние тенденции мы могли не только увидеть, но и примерить – экватор сезона еще не пройден.
Поэтому эксперты Who What Wear предлагают перебрать свой гардероб, чтобы освободить место от антитрендовых вещей. Профессионалы показали, чем лучше заменить неактуальные модели, чтобы оставаться в тренде этим летом.
Нет: Стиль фестиваля
Да: Минимализм
Как бы противоречиво это ни звучало, но лето не обязательно должно означать "сезон фестивалей". Перья, галстуки, блеск и бахрома – это всегда интересные эксперименты, но если вы ищете наряд, который выдержит испытание временем, лучше инвестировать в универсальные вещи, которые вы сможете носить на постоянной основе. Откройте для себя роскошный минимализм. Простые рубашки, шорты, платья и юбки белых, черных и нейтральных цветов – вне времени, и вы сможете носить их и в следующем сезоне.
Нет: Короткие шорты
Да: Джорты
Подиумы внесли свою лепту, и в этом году в тренде джинс. Большие, мешковатые джинсы определяли прохладное время года, а джинсовые юбки-макси и длинные шорты заняли их место летом. Однако в 2024 году речь идет не столько о традиционных микроразрезах, сколько о более "умных" альтернативах – джинсовых шортах длиной до колена, которые, несомненно, являются выигрышным фасоном для сезона босоножек.
Нет: Тонкие бикини
Да: Изысканные купальники
Купальники должны быть практичными, и хотя некоторые модницы обожают бикини всех форм и размеров, все же перспектива провести лето, испытывая дискомфорт от натертых мест, вызывает сомнения. Благодаря культовому бренду Hunza G и определенному возрождению "Спасателей Малибу", слитые купальники вернулись и стали еще лучше, чем когда-либо, а в сочетании со штанами они становятся еще и боди-комбинезоном.
Нет: Плиссированные мини
Да: Юбки макси
Продолжая тему удобства ношения, обратите свое внимание на макси-юбку. Длинные джинсовые юбки сейчас повсюду, но как только погода становится жарче, есть возможность сменить их на что-нибудь полегче. Юбки из джерси, атласа, хлопка, льна и вязаные крючком идеально подходят для летних прогулок по городу или для отдыха на пляже, и приходят на смену плиссированным миди, которые доминировали в наших гардеробах еще несколько лет назад.
Нет: Тонкие бретельки
Да: Базовые майки
Скромный топ – один из самых больших трендов прошлого года, и он не показывает никаких признаков замедления в 2024-м. Может быть, дело в его универсальности. Ведь майка подойдет буквально ко всему, что есть в вашем гардеробе. Только однотонная футболка или рубашка оверсайз может сравниться с непринужденным шармом белого топа и брюк.
Нет: Резиновые шлепанцы
Да: Кожаные босоножки
Прежде чем отказаться от вьетнамок, классические босоножки навсегда останутся фаворитом, но ввиду их долговечности есть смысл инвестировать в пару кожаных босоножек, которые выдержат длинную дистанцию, а не будут быстрой покупкой для отпуска.
Нет: Трендовые модели очков
Да: Классические оправы
Солнцезащитные очки – один из немногих аксессуаров, кардинально изменившихся за последний год: в 2024 году на первый план выходят все более трендовые фасоны. Однако простые, классические оправы, будут подходить к любому образу.
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