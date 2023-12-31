В чем категорически нельзя встречать Новый год: советы Андре Тана по одежде и цветах

Украинский дизайнер и модельер Андре Тан поделился советами, в чем не стоит встречать Новый год. Рекомендации по наряду связаны с символом 2024 года – Зеленым Драконом.

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Фэшн-эксперт подчеркнул в прямом эфире, что покровитель наступающего года любит роскошь и богатство. Поэтому не стоит праздновать ночь на 1 января в пижаме или домашних тапочках.

Так же следует отказаться от старых вещей – винтажных или тех, которые вы взяли в долг. Дизайнер также рассказал, каких цветов лучше избегать в своих новогодних образах, чтобы не навлечь неудачу и нищету.

Темно-коричневый

Следует избегать темно-коричневого цвета в своих новогодних образах. Все потому, что дракон его не любит, говорит Андре Тан. "Табу!" – добавил он.

Синий и темно-синий

По словам модельера, этот цвет не приносит удачу. "Темно-синий в новогоднюю ночь – сжечь, как говорится", – подчеркнул дизайнер.

Темно-желтый

Темно-желтый считается цветом правителей. "И только императорам он приносит успех и удачу, а нам, обычным смертным, как говорится, нельзя", – объяснил фэшн-эксперт.

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