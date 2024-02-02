Андре Тан назвал самые популярные вещи зимы-2024

Украинский дизайнер Андре Тан показал самые популярные вещи зимнего гардероба в 2024 году. В список вошла одежда, обувь и аксессуары, которые вы не раз видели в соцсетях.

Видео дня

Инфлюэнсеры вернули в моду давно забытые тренды, однако этой зимой они заиграли совсем другими красками. Подборкой модельер поделился на своей Instagram-странице.

Угги

Андре Тан назвал угги настоящим маст-хевом холодного сезона. "Сегодня их популярность достигла апогея", – добавил он.

Эко-мех

Уже не первый сезон верхняя одежда из эко-меха остается в тренде. "Это очень стильно и экологично", – объяснил фэшн-эксперт.

Цветная кожа

Последние несколько лет цветная кожа не покидает модные подиумы. "А цветовые решения вообще заполонили модное пространство этой зимой", – прокомментировал Андре Тан.

Панамы

И хотя зимний вариант панамы выглядит необычно, ее можно сочетать с пальто и тренчами, куртками и даже вечерними платьями, уверяет дизайнер.

Вязаные вещи

"Необычности и креатива вязаным вещам придают вырезы, имитация потертостей, шнуровки и завязки", – подчеркнул модельер. Он добавил, что в тренде анималистические принты, полоски и графические узоры.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том,какую обувь носить с широкими брюками в 2024 году.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!