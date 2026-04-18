Аксессуар из 90-х стал хитом 2026 года: с чем носить

Подвеска на шнурке, которая была особенно популярной в 1990-х и в начале 2000-х, снова вернулась в моду и в 2026 году стала одним из заметных аксессуарных трендов. Сегодня она переосмысливается в самых разнообразных вариантах – от сдержанных минималистичных до смелых и почти художественных.

Аксессуар снова оказался в центре внимания и легко вписался в современные образы. Детали рассказало издание Vogue.

Почему этот аксессуар снова в моде

Точно определить происхождение подвески на шнурке сложно, ведь ее история тянется далеко в прошлое. Но именно в 90-х и в начале 2000-х такие украшения стали по-настоящему массовыми. Их носили с повседневной одеждой, романтичными платьями, джинсами и топами, а теперь они возвращаются уже в обновленном, более современном прочтении.

Возвращение подвески на шнурке хорошо вписывается в общую моду на вещи с ностальгическим настроением. В 2026 году дизайнеры активно обращаются к знакомым формам, но подают их более взросло, чисто и интересно. Благодаря этому украшение, которое когда-то казалось простым или даже наивным, теперь стало стильным и актуальным.

Еще одна причина популярности – универсальность. Такой аксессуар может быть и едва заметной деталью, и главным акцентом образа. Все зависит от материала, формы и декоративного элемента.

Шнурок с кисточкой

Один из самых заметных вариантов – шнурок с кисточкой. Этот микротренд отличается сдержанностью и одновременно выразительностью. Простой шнурок, текстильная кисточка и центральный декоративный элемент создают акцент без перегрузки.

Такой вариант хорошо сочетается с лаконичной одеждой, рубашками, однотонными платьями, жилетами, базовыми топами или свитерами с открытой шеей.

Сумка-подвеска или чехол

Еще один популярный формат – маленький кошелек или мини-сумка на шнурке. Именно такая вещь легко становится акцентом в ежедневном образе.

Подвеска в виде мини-сумки хорошо подходит к простым футболкам, жакетам, джинсовым вещам, трикотажу или минималистичным платьям. Она добавляет образу легкого ретро-настроения, но при этом выглядит современно и небанально.

Отдельное место занимают более нестандартные модели. Здесь уже нет жестких правил: это могут быть крупные ракушки, фигурные подвески, расчески, миниатюрные предметы или почти арт-объекты. Такие украшения работают не столько как классический аксессуар, сколько как способ самовыражения.

Лучше всего их носить с очень простой одеждой, чтобы не перегрузить образ. Если подвеска крупная, необычная или заметная, ей лучше дать главную роль.

С чем носить подвеску на шнурке

В 2026 году такой аксессуар лучше всего сочетается с вещами, которые не спорят с ним визуально. Это могут быть:

базовые майки и топы;

рубашки с открытым воротником;

трикотажные платья;

лаконичные жакеты;

джинсовые образы;

однотонная одежда без лишнего декора.

