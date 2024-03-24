9 советов для женской красоты, которые будут актуальны всегда

С каждым годом в мире появляется все больше лайфхаков и советов, созданных для того, чтобы вы могли выглядеть как можно лучше. Но есть ряд методов, которые проверены временем и останутся актуальными навсегда.

Стандарты красоты регулярно трансформируются, но кое-что остается неизменным. Эксперты из Вest Life поделились списком советов, которые никогда не подведут и помогут сохранить вашу природную красоту на долгие годы.

1. Солнцезащитный крем

SPF никогда не выйдет из моды. На самом деле, ежедневное нанесение солнцезащитного крема – это одна из важнейших привычек для сохранения здоровья и молодости вашей кожи.

УФ-излучение повреждает клетки, что приводит к сухости кожи, снижению эластичности, морщинам, изменению цвета и даже к серьезным заболеваниям, включая меланому. Однако вы можете защититься с помощью SPF 30 или выше.

2. Термозащита

Не только ваша кожа нуждается в защите, но и волосы. Термозащита – незаменимый продукт для тех, кто регулярно использует горячие инструменты для укладки. Если не защитить волосы, то горячий воздух или плойка могут повредить их и сделать сухими, ломкими и тусклыми.

3. Шелковые наволочки

Сон на качественном и нежном постельном белье имеет много преимуществ для ваших волос и кожи.

Шелковая нить гладкая и мягкая, поэтому она не спутывает волосы во время сна. Кроме того, этот нежный материал не раздражает кожу и уменьшает риск того, что на лице появятся морщинки.

4. Качественный сон

Недостаток сна приводит к снижению уровня гидратации, ухудшению барьерных функций, ускоренному выделению кожного сала, расширенным порам, тусклому цвету лица и мешкам под глазами. Поэтому хороший ночной сон – это то, что непременно улучшит состояние кожи и сделает ее сияющей.

5. Натуральные продукты

Эксперты советуют пользоваться простым, но гениальным правилом – если что-то хорошо влияет на окружающую среду, оно хорошо повлияет и на вашу кожу.

Продукты, наполненные агрессивными химикатами, не только разрушают нашу планету, но и могут нанести вред человеку.

6. Маски для лица из натуральных продуктов

Фрукты, ягоды и овощи издавна считались отличными ингредиентами для домашнего ухода за лицом. Они наполнены природными соединениями, например витаминами, антиоксидантами, кислотами и т.п., которые могут принести массу преимуществ вашей коже.

Фрукты и ягоды стимулируют выработку коллагена и осветляют кожу. Тем временем помидоры увлажняют ее, огурцы – тонизируют, а авокадо помогает снизить признаки старения.

7. Снятие макияжа перед сном

Ни один из приведенных выше советов не будет достаточно эффективным, если вы ляжете спать с накрашенным лицом. Если не очищать кожу перед тем, как идти в постель, то вас ожидает преждевременное старение, раздражение и куча других проблем.

Итак, как бы вы ни были устали, найдите силы и несколько минут, чтобы смыть макияж.

8. Смешивание оттенков

Все люди уникальны и имеют неповторимый оттенок кожи. Поэтому когда дело доходит до макияжа, не стоит зацикливаться на одном цвете тональной основы.

Если она более желтая, ее обычно можно использовать под глазами, чтобы лучше замаскировать темные круги. Если тональный крем слишком розовый или слишком темный, можно скорректировать ими оттенок лица в летний период, ввиду того, насколько сильно вы загорели.

9. Карандаш для губ

Карандаши для губ прекрасно подходят для увеличения губ, фиксации губной помады, а также для использования в качестве дополнительного слоя под помадой для лучшей стойкости.

Поэтому виды и текстуры помад изменяются из года в год, а карандаши остаются классическими.

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