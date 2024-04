Маникюр апреля. 5 цветов ногтей для разного настроения

Настал апрель, а это значит, что пришло время выбирать новый трендовый маникюр в дополнение к цветущим деревьям, яркому солнышку и хорошему настроению. В этом месяце модные цвета удовлетворят даже самую взыскательную красавицу – от нюдового до яркого желтого.

Апрель – это идеальное время, чтобы попробовать что-нибудь новое и поэкспериментировать с оттенками и дизайнами. Как отмечает Who What Where UK, ваш маникюр не обязательно должен быть однотонным – нижеперечисленные цвета можно комбинировать во всевозможных нейл-артах.

Пастельный блюз

Этот оттенок напоминает ясное апрельское небо. Он невесом в образах благодаря своей пастельной тональности.

Темный шоколад

Шоколадные цвета не выходят из трендов уже второй год. Похоже, этот тон станет "новым черным", ведь имеет глубокий насыщенный оттенок и подойдет что к популярному стилю mob wife, что к классической "тихой роскоши".

Блестки

Блесткам характерно отбивать яркое солнышко на ногтях, поэтому это отличный случай стать звездой апреля.

Желтое солнышко

В этом месяце желтый, которого почему-то обычно опасаются, будет актуален, как никогда, в любых проявлениях и тонах – от пастельного "календулового" до яркого лимонного.

Нежный сиреневый

Этот пастельный сиреневый – идеальный выбор, чтобы "цвести" в унисон с ароматной сиренью.

Ранее OBOZ.UA писал, какой популярный в 90-е маникюр снова вернется в моду с течением более 30 лет. Он понравится любителям ярких экспериментов и нестандартных идей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!