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6 элегантных цветов ногтей, которые никогда не выйдут из моды и подходят всем женщинам

Карина Вишнякова
Lady Oboz
2 минуты
2,0 т.
6 элегантных цветов ногтей, которые никогда не выйдут из моды и подходят всем женщинам

Выбор цвета ногтей может быть не самым сложным решением, которое нам когда-либо приходилось принимать, но здесь, безусловно, существует много аспектов, которые следует учесть. Какой цвет розового подойдет к тону вашей кожи? Темные цвета лучше смотрятся на длинных или коротких ногтях?

Несмотря на то, что смелые и яркие дизайны нейл-арта в тренде, если вы чувствуете сомнения, всегда стоит перестраховаться, пишет Who What Wear. Мягкие, приглушенные, элегантные цвета ногтей всегда будут хорошо выглядеть.

Фисташковый зеленый

6 элегантных цветов ногтей, которые никогда не выйдут из моды и подходят всем женщинам

Зеленый может показаться не очевидным выбором, но если вы предпочитаете элегантные оттенки, а не яркие и неоновые, обратите внимание на фисташковый, который подходит всем тонам кожи.

Розовые румяна

6 элегантных цветов ногтей, которые никогда не выйдут из моды и подходят всем женщинам

Яркие, смелые розовые оттенки – это конечно тренд, но иногда хочется чего-то более спокойного. Попробуйте оттенок розовых румян – они излучают такую же игривую энергию.

Прозрачный розовый

6 элегантных цветов ногтей, которые никогда не выйдут из моды и подходят всем женщинам

Элегантный и сдержанный едва заметный цвет ногтей всегда в моде. Чистый, блестящий прозрачный розовый – это лучший классический оттенок, подходящий всем.

Глубокий красный

6 элегантных цветов ногтей, которые никогда не выйдут из моды и подходят всем женщинам

Если вы тяготеете к более темным, смелым оттенкам – глубокий темно-красный станет отличным вариантом. Это нечто среднее между классическим красным и черным.

Шоколадно-коричневый

6 элегантных цветов ногтей, которые никогда не выйдут из моды и подходят всем женщинам

Коричневый – действительно универсальный нейтральный цвет, и хотя вы можете экспериментировать с оттенками, начиная от песочного до насыщенного красного дерева, шоколадно-коричневые ногти сейчас в тренде.

Белый

6 элегантных цветов ногтей, которые никогда не выйдут из моды и подходят всем женщинам

Белоснежные ногти могут действительно не подойти коже ни с прохладными, ни с теплым подтоном, но с мягким грязно-белым оттенком вы действительно не ошибетесь.

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