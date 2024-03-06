6 элегантных цветов ногтей, которые никогда не выйдут из моды и подходят всем женщинам

Выбор цвета ногтей может быть не самым сложным решением, которое нам когда-либо приходилось принимать, но здесь, безусловно, существует много аспектов, которые следует учесть. Какой цвет розового подойдет к тону вашей кожи? Темные цвета лучше смотрятся на длинных или коротких ногтях?

Несмотря на то, что смелые и яркие дизайны нейл-арта в тренде, если вы чувствуете сомнения, всегда стоит перестраховаться, пишет Who What Wear. Мягкие, приглушенные, элегантные цвета ногтей всегда будут хорошо выглядеть.

Фисташковый зеленый

Зеленый может показаться не очевидным выбором, но если вы предпочитаете элегантные оттенки, а не яркие и неоновые, обратите внимание на фисташковый, который подходит всем тонам кожи.

Розовые румяна

Яркие, смелые розовые оттенки – это конечно тренд, но иногда хочется чего-то более спокойного. Попробуйте оттенок розовых румян – они излучают такую же игривую энергию.

Прозрачный розовый

Элегантный и сдержанный едва заметный цвет ногтей всегда в моде. Чистый, блестящий прозрачный розовый – это лучший классический оттенок, подходящий всем.

Глубокий красный

Если вы тяготеете к более темным, смелым оттенкам – глубокий темно-красный станет отличным вариантом. Это нечто среднее между классическим красным и черным.

Шоколадно-коричневый

Коричневый – действительно универсальный нейтральный цвет, и хотя вы можете экспериментировать с оттенками, начиная от песочного до насыщенного красного дерева, шоколадно-коричневые ногти сейчас в тренде.

Белый

Белоснежные ногти могут действительно не подойти коже ни с прохладными, ни с теплым подтоном, но с мягким грязно-белым оттенком вы действительно не ошибетесь.

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