57-летняя 'женщина-кошка' Холли Берри поразила 'голым' образом на красной дорожке. Фото

Американская актриса Холли Берри, известная ролью женщины-кошки, поразила "голым" образом на премьере нового фильма Netflix "Союз" в Лос-Анджелесе. Звезда сыграла главную роль в комедийном шпионском триллере.

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На красную дорожку она вышла не одна, а с коллегой Марком Уолбергом. OBOZ.UA покажет, что за платье надела звезда, которую называют одной из самых сексуальных актрис всех времен.

Знаменитость выбрала на премьеру своего проекта неожиданную ретро-модель платья с длинными сетчатыми рукавами. Весь наряд был расшит кружевом, прикрывавшим, в частности, зону декольте Холли Берри.

Лук актрисы состоял из более плотной подкладки-боди с лентой, которая подчеркнула талию 57-летней артистки, и полупрозрачных элементов. Невесомые вставки спускались по бедрам Берри до колен и облегали руки актрисы.

V-подобный вырез, популярный в прошлом, сделал акцент на пышном бюсте афроамериканки, а короткое каре открыло хрупкие плечи. Образ дополнили туфли-лодочки на высоком каблуке, которые сделали силуэт звезды еще стройнее.

Рядом с ней позировал Марк Уолберг, также сыгравший в картине. Он выбрал непринужденный стиль: белые кроссовки массивного фасона, широкие брюки, белую футболку и рубашку.

Ранее OBOZ.UA писал, что Холли Берри не впервые удивляет фанатов откровенными луками. Недавно она снялась с котами, полностью оголившись выше пояса.

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