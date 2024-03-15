5 'устаревших' трендов маникюра, которые вернутся в моду этой весной. Фото

Маникюр – это часто способ самовыражения, подчеркивающий индивидуальность каждой леди, а осведомленность в модных тенденциях помогает определиться с направлением собственного стиля. Этой весной нас ожидает возвращение некоторых "устаревших" трендов, которые уже давно не видели на звездах и инфлюэнсерах.

Редакторы модного портала Who What Wear рассказали о 5 маникюрах, которые женщины будут выбирать этой весной, несмотря на то, что они еще недавно были антитрендами.

Накладные ногти

Много лет подряд нарощенные ногти считались признаком безвкусицы. Но мода изменчива, и этой весной искусственные ногти снова станут актуальными, ведь их можно использовать дома, избегая похода в салон и экономя деньги.

Животный принт

Животный принт часто представляют пестро и наляписто, но его можно стилизовать минималистически. Леопардовые пятна, тигровые полосы, змеиный принт – выбрать можно любой дизайн, который подчеркнет индивидуальность.

Квадратная форма

Мягкие квадратные ногти долго уступали миндалевидной и острой форме, но этой весной они снова становятся трендовыми. Сдержанная форма подходит для любой длины, цвета и принта.

Хромированное покрытие

Хромированное покрытие – это тренд, быстро ставший модным и так же внезапно утративший актуальность. Лак может быть золотым, серебряным, бронзовым или любого другого цвета, а хромированная втирка сделает маникюр наряднее и наряднее.

Классический французский маникюр

Французский маникюр в своем классическом виде многим модницам показался слишком неинтересным, поэтому они добавляли новые цвета и дизайнерские решения. В свое время этих вариаций стало так много, что базовый френч утратил популярность и снова стал ощущаться как нечто редкое и новое.

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